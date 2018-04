Prorrogan la inscripción a becas Progresar para estudiantes beneficiados en 2017 a través de ANSES

El plazo para reinscribirse se extendió hasta el 30 de abril. En tanto las instituciones educativas tendrán tiempo de certificar a los estudiantes inscriptos a becas hasta el 15 de abril.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo se reunió con el jefe regional de ANSES, Ricardo Muller; para dialogar sobre los requisitos y consideraciones que se deben tener en cuenta para las inscripciones a las becas PROGRESAR. También participaron la gerente de la delegación sur, Cristina Aguirre; Luis Ibañez y Liliana Visa, coordinador y supervisora respectivamente.

Se informó que el plazo de reinscripción para las becas se prorrogó hasta el 30 de abril sólo para aquellos estudiantes que en el 2017 fueron beneficiarios de PROGRESAR a través de ANSES. En tanto las instituciones educativas tendrán tiempo de certificar a los estudiantes inscriptos a becas hasta el 15 de abril.

Las becas de estudio se otorgan para los siguientes niveles: Obligatorio (primario, secundario y educación especial); Superior (terciario, universitario y formación docente) y Formación Profesional de cursos autorizados por el Ministerio de Educación. Los montos se incrementaron y serán diferentes para cada nivel.

Además, para nivel superior se considera el tipo de carrera (estratégica o no estratégica) y el avance en los estudios. Están consideradas como estratégicas o prioritarias aquellas carreras que forman futuros profesionales en rubros de alta demanda en la sociedad. Varían según cada región del país.

Montos Mensuales

En cuanto a los montos se realizarán hasta 10 pagos por año. Los montos mensuales son los siguientes:

• Formación Profesional: 1.250 pesos por mes, donde recibís el 80% en mano y el otro 20% de manera retroactiva si al terminar el ciclo lectivo cumpliste con los requisitos de aprobación.

• Educación Obligatoria: 1.250 pesos por mes, donde recibís el 80% en mano y el otro 20% de manera retroactiva si al terminar el ciclo lectivo pasaste de año.

• Educación Superior: de 1600 a 2300 pesos por mes. Si estás estudiando alguna carrera estratégica tu beca va ir de 1800 a 4900 pesos por mes. Las becas para las carreras de formación docente van de 5300 a 7400 pesos por mes. Si sos alumno de 1er año, recibirás 80% en mano y el otro 20% de manera retroactiva si al terminar el ciclo lectivo cumplís con los requisitos del 50% de las materias.

Destinatarios

Los destinatarios son jóvenes que cumplan las siguientes condiciones:

• Tener entre 18 a 24 años inclusive. Los estudiantes avanzados (que no sean ingresantes a la carrera) de nivel superior pueden tener hasta 30 años inclusive.

• La suma de tus ingresos y los de tu grupo familiar no debe superar los 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

• Argentinos nativos o naturalizados con DNI. Para aplicar a nivel obligatorio pueden ser residentes con una residencia legal en el país no inferior a CINCO (5) años.

• No recibir planes sociales nacionales, provinciales o municipales.

Inscripciones

-Todos deben inscribirse incluyendo los beneficiarios actuales de Progresar (no hay alta automática)

-Educación Superior exclusivamente por web www.argentina.gob.ar/educacion/becasprogresar

-Educación Obligatoria y Formación profesional presencial con turno o por web www.argentina.gob.ar/educacion/becasprogresar

En caso de no tener la clave de seguridad social se puede crearla a través de la web

Adjudicación

La evaluación de los requisitos exigidos por el Programa, incluirá la evaluación socioeconómica y la evaluación académica. La actualización de datos de grupo familiar de postulantes de cualquier nivel también se seguirá realizando a través de los mecanismos actuales.

-Evaluación académica

Los estudiantes avanzados de Educación Superior deberán tener aprobado el 50% de su plan teórico de estudios. Los estudiantes de Educación Obligatoria y Formación Profesional deben presentar el formulario de inscripción validado por la autoridad escolar.

-Comunicación de Resultados

Las becas serán adjudicadas por el Ministerio de Educación. Los resultados serán publicados en la página web del Programa.

Forma de pago

Las fechas de pago también serán comunicadas a través de la página web del Programa. Para proceder al primer cobro, los postulantes deberán retirar la tarjeta de débito en el banco adjudicado, presentando su DNI. Si eran alumnos 2017 y solicitaron la misma cuenta, podrán aprovechar la tarjeta ya asignada. El pago se realizará en hasta 10 cuotas mensuales.

A los alumnos de nivel obligatorio, formación profesional y de 1er año de nivel superior se les pagará mensualmente el 80% del monto asignado. El 20% restante retenido será abonado en la última cuota contra certificación académica de avance en la carrera por parte de la Institución.