El gobernador Urtubey abrió el 120 período de sesiones ordinarias de la Legislatura salteña

“Cada una de nuestras acciones ha tenido un mismo objetivo: que todos los salteños tengan derecho a soñar, a crecer, a progresar y a ser felices. Mi compromiso es total y absoluto”

En la apertura del 120 período ordinario de las sesiones de la Legislatura, el gobernador Urtubey destacó los resultados de las políticas sociales de la Provincia respecto a la pobreza; ratificó las prioridades de su gobierno: la política habitacional, la generación de trabajo genuino, brindar las mismas oportunidades a los chicos de toda la provincia para estudiar, el acceso a salud y la seguridad para todos los salteños. El combate contra las drogas y la violencia de género y el trabajo coordinado y conjunto contra la desnutrición, fueron temas sobresalientes en su discurso.

El gobernador Juan Manuel Urtubey cumplió como cada 1 de abril con el mandato constitucional de presentar a legisladores y al pueblo el estado general de la provincia. En la apertura del 120 período ordinario de las sesiones de la Legislatura salteña, acompañado por su esposa Isabel Macedo, destacó “mi compromiso con los salteños es total y absoluto. Me sobra voluntad y me sobran ganas de trabajar por la gente”.

Urtubey recalcó los resultados de las políticas sociales de la Provincia respecto a la pobreza e hizo referencia a los índices sociales que acaba de publicar el INDEC.

Indicó que Salta se encuentra entre las provincias en las que más bajó la pobreza. “Concretamente: se redujo de un 33,2 % a un 24,8 %. No tengo nada que festejar, tengo mucho por hacer”, expresó.

Urtubey ratificó las prioridades de su gobierno, destacando que continúan vigentes: la política habitacional, la generación de trabajo genuino, brindar las mismas oportunidades a los chicos de toda la provincia para estudiar, el acceso a salud y la seguridad para todos los salteños. En este marco manifestó “también sentí como un mandato la obligación moral y ética de comenzar a terminar con la desnutrición de nuestros niños, cobardemente escondida desde hace un siglo”.

Urtubey consideró que los logros y las mejoras en la provincia son fruto del trabajo de todos los salteños. “Hemos trabajado mucho por nuestra provincia. No hablo de un gobierno, hablo de todos nosotros, de todos los salteños”.

“Hoy existe una convivencia política en Salta inédita. Esa convivencia permitió logros importantes, trascendentes”. Mencionó como resultado de esta convivencia la Reforma Electoral que es ejemplo para todo el país y permite, fundamentalmente, mayor transparencia; la modificación en la designación de jueces de la Corte por un sistema más participativo; el plan de desarrollo estratégico Salta 20/30 y la creación del Consejo Económico Social que controla su ejecución.

En este contexto Urtubey consideró oportuno evaluar algunas iniciativas de la oposición respecto a una reforma constitucional. “Hoy predomina el respeto y el intento de acordar puntos básicos para el bien de los salteños. Hoy ser opositor no es un insulto, como tampoco lo es ser oficialista. Y este es un trabajo conjunto de toda la dirigencia. Pero tal vez lo logrado no alcanza, no sea suficiente y sea tiempo de evaluar algunas iniciativas de la oposición respecto a una reforma constitucional.

El Gobernador ratificó el horizonte y objetivo de cada acción de su gobierno, cada decisión tomada, cada proyecto realizado: que todos los salteños tengan derecho a soñar, a crecer, a progresar, a ser felices. “No hay peor miseria que tener un país rico con gente pobre. Y no hay peor ceguera que la de aquellos que no ven a su hermano sufrir”, afirmó.

Política habitacional

El Gobernador informó que se edifican 4000 viviendas, las que se suman a las 18.617 casas construidas y los 11.759 mejoramientos de viviendas, de los cuales el 10 por ciento fueron destinadas a familias de pueblos originarios.

Economías Regionales

Urtubey se refirió al embate sufrido por la falta de competitividad de las economías regionales que atenta fuertemente contra el empleo y la producción. “En cada momento, en cada oportunidad, este gobierno levanta la bandera de su defensa. Alguna vez los gobiernos centrales se darán cuenta de que el deterioro de las economías regionales solo lleva deterioro a la Nación”, indicó. “Además, la crisis del sector azucarero ha dejado sin empleo a muchos trabajadores. Hemos mediado, hemos explicado, los resultados no fueron hasta ahora como esperábamos. Seguiremos trabajando, sin demagogia, en busca de la continuidad laboral de esos cientos y cientos de trabajadores”.

Señaló que durante el año 2017 se logró aumentar un 39% la cantidad de beneficiarios del programa Intercosecha para los trabajadores temporarios tanto de la actividad azucarera como, también de trabajadores del tabaco, arándanos, cítricos, viñateros y de la alimentación. Se concesionó también Agua Palau, garantizando la fuente laboral de sus empleados. Destacó que este año se pondrá en marcha el vivero forestal modelo de Oran y vamos a financiar el centro de capacitación, producción y servicios en Mosconi para agregar valor a la madera.

Infraestructura

En materia de infraestructura el Gobernador Urtubey informó:

-Está en la última etapa de construcción la obra del rio Toro, el sistema de riego presurizado que permitirá regar 6000 hectáreas del valle de Lerma, sumándose a las 11000 hectáreas de Colonia Santa Rosa y Metan.

-Se llamará en los próximos días a licitación para repavimentar tramos de la ruta provincial 5, entre la ruta nacional 9/34y el kilómetro 60 y en la ruta 30 cerca de Lajitas.

-Se puso en marcha el plan para elaborar proyectos de inversión con el objeto de fortalecer la infraestructura de gas, energía, caminos, vías y comunicaciones en la puna salteña.

-Se concluirá el año próximo la pavimentación de la R.P 54, de importancia fundamental para las poblaciones del Chaco que vivieron este año el mayor registro decrecida del Pilcomayo que haya referencias.

-Siguen los trabajos para acercar energía eléctrica a parajes aislados. Esta próximo a finalizar la línea de media tensión 33 KV desde La Unión a La Estrella y parajes aledaños, la electrificación del paraje Las Vertientes y ya culminamos las obras y cuentan con servicio los parajes Pozo El Toro, Pozo La China y La Vertiente Chica.

-Continúan las acciones de mejoras de la infraestructura escolar en parajes de toda la Provincia como Rancho El Ñato en Santa Victoria Este; Abra el Sauce y San Isidro en Iruya; Abra de Mecoyita, en Santa Victoria Oeste; Luracatao y Brealito en Molinos; y Piquirenda en Aguaray.

-Sumado a las obras de infraestructura se sigue avanzando con la regularización y entrega de títulos en propiedad comunitaria, en los lotes 55 y 14, en La Mora, Sachapera; Lapacho II y III, La Bendición y ahora se trabajará también en el Lote 26 en la Unión.

-A través de Plan Hábitat hay 41 frentes de obra en ejecución de agua, saneamiento y obras de infraestructura en espacios públicos y equipamiento urbano con una importantísima inversión por parte del Gobierno de la Nación

– Se construyen puentes en la ruta provincial 13, en Rivadavia y en la 7, en Animaná, como así también obras de pavimentación urbana en 20 municipios.Este año se pondrá en funcionamiento la planta hormigonera del Consorcio de Municipios de Orán y General Ballivián

Desarrollo Minero y Energías Renovables

El Gobernador indicó que el gran potencial de la puna salteña obliga estar muy atentos a los cambios y los requerimientos para acelerar procesos, por eso el nuevo Régimen Minero para fortalecer la seguridad jurídica y alentar la inversión. Resaltó la importancia de llegar a un entendimiento con la provincia de Catamarca por la cuestión de límites, actualmente se trabaja en un acuerdo marco de seguridad jurídica para la zona limítrofe.

Asimismo señaló que la generación de energías renovables presenta otra gran oportunidad de desarrollo en Salta, sumados a los proyectos de parques solares de Cafayate de 80 MW y San Antonio de los Cobres de 100 MW, ya se están instalando, en el marco de la ley de balance neto, proyectos en Embarcación, Rosario de la Frontera, Güemes, Cafayate y Capital.

“En esta agenda, la de construir una Salta sustentable, vamos a incrementar la superficie protegida declarando áreas protegidas en Las cañadas, Vipos, La Troja, así como también la declaración de la reserva natural de uso múltiple Caraparí, en el departamento San Martín. Hoy Salta cuenta con 23 áreas protegidas que totalizan 2.525.355 hectáreas, para dimensionarlo, esto representa 124 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires”, indicó.

Educación

En materia educativa destacó que se viene trabajando fuertemente en garantizar la inclusión de todos. “Construimos 150 nuevas escuelas y tenemos previsto invertir más de 250 millones de pesos en nuevas obras y ampliaciones”.

Entre tantas, destacó la inauguración de la Escuela de Música, a la que muy pronto se sumará el Instituto de Formación Docente próximo a inaugurar, la Escuela de Danza, que ya se está ejecutando, la nueva casa de la Escuela Polivalente de Arte y la Francisco Solano que con casi 5000 metros cuadrados se constituirá en una de las más grandes del norte del país.

“Universalizamos el acceso a becas, pasamos del 26,7 al 85,9% en la tasa de escolarización de niños de 4 años, más de 30 mil alumnos de pueblos originarios ingresaron a la escuela, creció en un 45% la cantidad de agentes en el sistema educativo y estamos revalorizando, entre todos, la carrera docente”.

“Ya cada niño tiene una escuela en el lugar donde vive, cada joven tiene una escuela secundaria en su municipio, así como instituciones terciarias en cada uno de los departamentos. Los más chicos tienen sus útiles y libros y todos cuentan con transporte escolar gratuito, durante el 2017, se beneficiaron con el pase libre 206.596 estudiantes”.

Salud

En Salud, el Gobernador destacó la construcción de 7 hospitales, la ampliación y mayor complejidad instalada en los hospitales del interior, que evita derivaciones, la construcción de 9 nuevos centros de salud, de 37 puestos sanitarios, la inminente finalización de la sede del Samec, la incorporación de 141 ambulancias y el crecimiento de un 50 por ciento de médicos y enfermeros. “Esto nos permite tener la base en materia asistencial para avanzar en la última fase del trabajo para la puesta en funcionamiento de Salta Salud, una verdadera obra social con pedidos de turno, disponibilidad de historias clínicas, atención de todas las especialidades, credenciales y tratamiento para sus pacientes como sucede con las Obras Sociales Sectoriales. Será para todos, para todas las familias que no cuenten con un sistema para atender su salud”.

Indicó que “fruto del trabajo de todos, mejoramos notablemente en todos los indicadores sanitarios, principalmente en aquellos más dolorosos, como es el caso de la tasa de mortalidad materna que bajó del 8 al 4,5 por diez mil”.

Seguridad

“En lo que hace a seguridad, realizamos profundas reformas, con la puesta en marcha del centro de coordinación operativo, la aplicación del sistema de videovigilancia con mayor desarrollo y coordinación del país, el sistema 911, la incorporación de 633 patrulleros y la construcción de un 40% más de dependencias policiales, todo esto, sumado a la mayor capacitación e incorporación de efectivos a la fuerza, 63% más de agentes, pasando de 3,2 a 5,5 policías operativos cada mil habitantes”.

Urtubey destacó “el tiempo de respuesta del 911 bajo de 30 a 8 minutos, tenemos que mejorar aún más. Iniciamos la renovación de tecnología y ampliación de las cámaras de seguridad, de 850 a 1400, y a partir de este año todos los estudiantes de la escuela de suboficiales y agentes egresaran, por primera vez, como técnicos de seguridad ciudadana.

El Gobernador hizo especial referencia a la seguridad vial: “La cantidad de víctimas por accidentes en las calles o en las rutas que se llevan vidas y destrozan a las familias nos obliga a trabajar todos juntos. Hace unos pocos días firmamos un convenio para el trabajo conjunto con el Intendente de la Ciudad de Salta y hace tiempo lo hicimos con algunos otros del interior provincial. Quiero invitar a todos los intendentes a que avancemos en este camino y que exploremos juntos las acciones necesarias para crecer en controles y en concientización de nuestra gente. Desde la provincia pasamos de 59 a 441 los agentes y de 17 a 91 los móviles abocados a esta temática, no alcanza, reitero, tenemos que trabajar todos para evitar este drama”.

Destacó que colaborará en esta tarea la pronta finalización de las obras de la Ruta Provincial 26. Se mejorará la circulación de vehículos y la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas. Actualmente circulan 20.700 vehículos diarios y es una vía con alto índice de siniestralidad. “Confiamos en que la siniestralidad bajará sensiblemente”.

Combate contra la droga

“La seguridad, el trabajo y la educación son tal vez el mejor antídoto contra el castigo artero y cobarde de la droga y sus mercaderes. Hemos dicho no. Hemos decidido no convivir con quienes matan a nuestros hijos. Hemos decidido luchar contra el microtráfico encarcelando a aquellas personas que tal vez sean vecinos, conocidos, pero que no les tiembla el pulso para envenenar a las familias. El último año se detuvo a 551 personas y se condenó a 215. Ya llevamos 2718 bocas de expendio desbaratadas. Hemos prestado total colaboración a las fuerzas federales responsables del combate contra la droga”, expresó el mandatario ante la asamblea legislativa.

Violencia de Género

El Gobernador hizo una especial reflexión “al flagelo que enfrentamos los salteños, que padecen las mujeres, las niñas de nuestra provincia, es la violencia de género. La subestimación es un delito. El insulto es un delito. El golpe es un delito. El sexo obligado es un delito. El asesinato, el peor de los delitos. Entendamos de una vez que los perpetradores son delincuentes y que no pagan sus cuentas pidiendo perdón. Las pagan en la cárcel. No nos acostumbremos a que esto pase. Si lo hacemos, la violencia de género no tendrá fin y nosotros, todos nosotros, seremos responsables”.

En este marco informó que el Estado provincial encaró un abordaje integral, aparte de la indispensable tarea de capacitación y la del Observatorio de violencia contra las mujeres, se habilitaron 4 refugios para víctimas de violencia, se crearon 5 juzgados y 6 fiscalías, 5 defensores, todos especializados en la materia. También se habilito la unidad de monitoreo para agresores de violencia de género, que controla las pulseras y botones antipánico entregados.

Esta próximo a inaugurar el Polo Integral de las Mujeres. Espacio en el cual todos los organismos estatales involucrados en la temática realizarán abordajes multidisciplinarios y una intervención integral para atender, contener, ayudar y asesorar a víctimas de violencia de género.

Primera Infancia

“La desnutrición de muchos de nuestros niños, la mortalidad infantil y el largo tiempo con falta de políticas concretas para enfrentarlas fueron una constante de nuestra historia reciente. Va de suyo que, si no se reconoce el problema, no puede haber una solución. Hace ya mucho tiempo que dijimos que en Salta había desnutrición. Y que esa desnutrición acarreaba atraso, dolor y a veces, muerte. Pero lo más terrible era la ausencia del Estado, la utilización política de quienes nada tienen y el olvido como solución. Hemos logrado cambiar esa manera de pensar trabajando muchísimo en ese tema”.

En este marco Urtubey se refirió a la creación del Ministerio de Primera Infancia, para coordinar los trabajos de todas las áreas vinculadas. “Cambiamos el modelo operativo de abordaje de esta problemática y en el corto plazo vemos resultados auspiciosos. Aplicando nuevas tecnologías trabajamos en la prevención del embarazo adolescente y en la deserción escolar, factores que influyen negativamente. Hoy contamos con 118 centros de primera infancia y este año pretendemos llegar a 129”, indicó.

“Pese a todo lo realizado en conjunto con las instituciones con mayor conocimiento y prestigio, aún mueren niños por desnutrición. Hoy la tasa de mortalidad infantil es del 10,5 por mil, un cincuenta por ciento menos que al inicio de mi gestión, que sean muchos menos no es una excusa. Un chico, uno solo, muerto por esas causas es una catástrofe, una injusticia sin parangón. Me desvela el tema. Me castigan imágenes que yo he visto con mis propios ojos una y otra vez. Pero no me paralizan. Me duelen como persona, pero me obligan como Gobernador”.

Turismo y Cultura

Respecto al Turismo Urtubey destacó el esfuerzo público fue acompañado por el privado. Señaló que ya está en construcción la Usina de la Cultura, lugar que se destinará a colaborar con el crecimiento de artistas locales y la facilitación del acceso de todos los salteños a los bienes de la cultura.

Indicó que se continúa con la puesta en valor del Hotel Termas de Rosario de la Frontera, la Casa de Leguizamón, entre muchas obras que buscan revalorizar nuestro patrimonio. Recientemente termino la obra de la hostería de Guachipas, como así también la pavimentación del tramo Nogalar-Mal Paso de la ruta 33.

“En 2017 sumamos nuevas frecuencias aéreas locales e internacionales, sumando ya 107 y en un año complicado para toda la Argentina, aumentamos nuevamente el número de visitantes llegando a un millón setecientos veinte mil. Debemos llega a 2 millones en el año 2020 y estoy absolutamente convencido de que podemos hacerlo”.

Deuda pública

Con respecto a la deuda pública el Gobernador indicó que desde que se hizo cargo del gobierno, se redujo la deuda pública en un 39 por ciento. Hoy la deuda pública asciende al 9,10 por ciento del producto bruto en el contexto de un país en el que alcanza el 53,7 por ciento.

En este mismo contexto, en el que la Nación cerró el año 2017 con un déficit del 6,7 por ciento, en la provincia éste es del 2,6 por ciento, casi 3 veces menos que el nacional. “Es necesario trabajar juntos para bajarlo aún más”.

En este contexto el gobernador de Salta señaló: “No alcanza con el cambio. Hace falta la transformación, hace falta curar heridas. Me interesa más tirar abajo la puerta del atraso que tocar timbres. No todas las casas tienen timbres, pero muchísimas tienen necesidades que se solucionan trabajando. No busco que me quieran, busco demostrar mi amor con hechos concretos. No quiero pobres resignados. Quiero gente con oportunidades, con fuerza y con capacidad de crecer sin deberle nada a un concejal, a un diputado, a un senador, a un gobernador o a un presidente. Somos nosotros los deudores y hay una sola manera de pagar esa deuda: haciendo crecer a los que no paran de caer, haciendo crecer a los que crecieron, haciendo crecer a los que creen que no se puede crecer. Esta es mi misión, esto es por lo que dejo el alma y esto es por lo que pido, una vez más, que me acompañen. Alguna vez dije que no hay hombres que puedan cambiar la realidad, que son los pueblos los que lo hacen. Y es el pueblo salteño, aquel que siguió a un hombre sin pedirle nada a cambio y con ello hizo nacer un país, el que hará nacer de una vez y para siempre la transformación que no sólo es justa, sino perentoria. Hemos puesto las bases, construyamos el edificio”.

Urtubey ratificó su compromiso con los salteños “que es total y absoluto”. “No especulo con el futuro. Dios dirá cuál es mi destino, que seguro se mantendrá por siempre en el peronismo y peleando por Salta. Uno no renuncia a lo que ama, pelea por lo que ama”.