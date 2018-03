Mañana se realizará una colecta de sangre en el Hospital Público Materno Infantil

Los voluntarios pueden acercarse al acceso principal del nosocomio, desde las 8 hasta las 13:30. El aporte es gratuito y no es necesario estar en ayunas.

El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará mañana en la entrada principal del Hospital Público Materno Infantil (Sarmiento 1301) para realizar una colecta de sangre de cualquier grupo y factor.

Las donaciones se reciben desde las 8 hasta las 13:30 y los voluntarios deberán tener entre 18 y 65 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario estar en ayunas.