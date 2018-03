“Cuidamos los fondos de los jubilados y que no se vulneren derechos de los trabajadores”

Así describió el diputado nacional por Salta Javier David, el trabajo realizado para que se aprobasen las leyes que reemplazan al DNU que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el 27 de enero de este año. Respecto a ese decreto, consideró que, si bien existe la facultad constitucional de dictar decretos de necesidad y urgencia, “no se ha verificado necesidad y tampoco urgencia”.

El legislador añadió que “el hecho de modificar más de veinte leyes mediante una norma de este tipo en el mes de enero, y lo que hemos visto en las diferentes reuniones de las comisiones, no nos parece que constituya un salto de institucionalidad en la Argentina”, y enfatizó que “es fácil prometer institucionalidad, transparencia y buenos modos cuando no se está en el gobierno, pero lo que vale la pena es hacerlo cuando uno está en el gobierno”.

Sobre los fondos de los jubilados

Javier David manifestó que el primer tema al que se abocó el bloque Justicialista fue el relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. “Se debe tener en cuenta que, poco antes de la Navidad pasada, estuvimos aquí reunidos considerando el proyecto de la reforma previsional a la que yo me opuse y que generó un gran debate en la sociedad argentina. A pesar de ello, poco menos de un mes más tarde, sale un decreto de necesidad y urgencia para utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES sin que el tema pasara por el Congreso Nacional y llevándolo a los fideicomisos”.

“En la historia de la Argentina no es nuevo que cuando no funcionan las medidas que se adoptaron, intenten apropiarse de los fondos de los jubilados, que no son solo de los jubilados de hoy sino también de los que se vayan a jubilar mañana y siguen aportando todos los días”, afirmó el legislador salteño.

Sobre el embargo a las cuentas sueldo

“También proponemos eliminar la disposición que establece la embargabilidad de las cuentas sueldo, porque así como impulsamos la ley antidespidos en 2016 y fijamos claramente nuestra posición frente al proyecto de reforma laboral, hoy decimos que los trabajadores argentinos no pueden ser la prenda de ajuste”, señaló Javier David en el recinto mencionando que “no estamos solucionando los problemas que tiene la Argentina, porque la inflación sigue en niveles alarmantes, el déficit fiscal continúa incrementándose y las tarifas aumentan”, y que es inaceptable seguir cargando peso sobre el trabajador.

Defensa del Consumidor

En lo que hace a los cambios que se planteaban para empresas y consumidores, el diputado David expresó que “no creemos que estemos en condiciones de cambiar el sistema diciendo que las empresas van a utilizar el método electrónico salvo que el consumidor opte por otro procedimiento” y destacó: “Ya veremos, en el futuro, si una Argentina más equitativa y con mayor desarrollo tecnológico, este sistema puede cambiar”.

