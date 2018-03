Salta: “Marcha por la Vida”

Salta adhiere a participar el próximo Domingo 25 de Marzo, día de los derechos del Niño por nacer, a la “Marcha por la Vida” , en unidad a la Marcha Nacional.

Según el manifiesto nacional: “la MARCHA POR LA VIDA es un encuentro público de todas las personas, familias, instituciones, asociaciones, grupos , movimientos, etc. que constituyen una extensa y variada realidad pro-vida en Argentina.

La MARCHA POR LA VIDA es una fiesta por la Vida y por la Familia. Se trata de manifestar públicamente que la vida es un derecho que debe ser respetado desde el primer instante de la concepción. Que no hay derecho al aborto y sí, derecho a la vida.

El aborto es un tema ético con una clara proyección política, pero la Marcha por la Vida es rigurosamente a-partidaria. La Vida no pertenece a ningún partido político y a ninguna creencia religiosa. Por este motivo no están permitidos símbolos, carteles o slogan políticos. Las personas de la política que participen lo harán a título personal o como representantes de instituciones públicas como intendentes de localidades, etc.

La Marcha por la Vida no es una iniciativa de alguna comunidad religiosa aunque la gran mayoría de los participantes y voluntarios son personas que profesan distintos credos. La Marcha quiere representar el sentido popular de los argentinos que aman la vida, los niños y la familia. Son nuestros valores los que queremos defender. La Marcha por la Vida quiere ser la voz de los que no tienen voz.

¡La vida de miles de niños argentinos depende de nosotros!”

Ante el avance de la cultura de la muerte en nuestra querida Patria, nos parece que no se puede permanecer indiferente. Es por eso que le pedimos que se una a esta iniciativa, haciéndola conocer a cada uno de los miembros de su comunidad y comprometiéndolos a participar.

La concentración será el domingo 25 de Marzo a las 16 hs en el Monumento a Güemes. De ahí se avanzará a la Plaza 9 de Julio.

Se pide ir con remeras blancas, camisetas de argentina o poncho salteño y llevar silbatos, globos o carteles Pro Vida.

Grupo PRO-VIDA SALTA