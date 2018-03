“Es inadmisible que los que menos tienen paguen las tarifas más altas”

Durante la sesión informativa a cargo del Jefe de Gabinete de la Nación, el diputado nacional por Salta, Javier David, insistió con el reclamo por la inequidad tarifaria y sostuvo que “es una afrenta” que una persona que vive en una casa Fonavi en Salta pague no menos de 400 pesos de gas o luz y que, en un departamento de miles de dólares en ciudad de Bs.As., paguen 40 pesos.

“Esto no debe solucionarse de a poquito. Si está mal, se soluciona mañana. Para que la gente que más tiene no siga siendo subsidiada y para que la que menos tiene no siga pagando las tarifas más altas”, remarcó David.

El legislador del bloque Justicialista señaló que, “en CABA, el distrito más rico del país según todos los indicadores, hay 1,2 millones de usuarios con tarifa social o sea que un tercio de la población de la Capital está subsidiada” y que, “después de más de dos años de gestión”, quiere saber si esto se debe a una política orientada a mantener subsidios a los sectores que más tienen en CABA y otros distritos, “o si está fallando el control de la tarifa social”.

“Reconozco que el sistema tarifario del gobierno anterior era inaceptable y que había que modificar tarifas pero hay que empezar a mirar a las personas que están detrás de esas decisiones y a hacer bien las cosas”, expresó Javier David.