Mañana en el complejo Vitale, el Verdolaga recibe a Ciudadela Basket

#Elequipodelbarrio volverá a presentarse ante su gente con la necesidad de una victoria para seguir prendido en la cima de la competencia. Tras el triunfazo frente al líder de la División NOA, el verdolaga de la zona sur está motivado y mañana recibirá a las 22 a Ciudadela Basket en el Complejo N. Vitale.

El representante de Salta capital en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB), tercera división a nivel nacional, se prepara para recibir a los tucumanos de Ciudadela Basket, mañana a partir de las 22 en el Complejo Nicolás Vitale de la zona sur de esta ciudad, barrio El Tribuno.

Pablo Martínez, entrenador en jefe del TBB salteño, volverá a tener una ausencia más que significativa en el plantel dado que Emiliano Cancina, alero y goleador verdolaga, todavía sigue con algunos dolores en su espalda y se perderá otro encuentro Federal. Salvo esa ausencia, el resto del plantel estará disponible para recibir al elenco tucumano.

El capitán y uno de los goleadores del equipo, Facundo Arias Binda, hizo un análisis del momento que atraviesa el club y también en lo personal, además del triunfazo frente a Tucumán BB donde una vez más fue el máximo anotador del verdolaga de la zona sur con 22 puntos.

Vos, en lo personal, como el equipo, en lo grupal, pasan por un gran momento en el TFB. ¿Qué pensas al respecto?

En lo personal efectivamente estoy pasando un gran momento, me encuentro jugando muchos minutos y aportando muchas cosas al equipo. La verdad que no soy un jugador que mira las estadísticas personales, el otro día me entere que promediaba 15 puntos y 8 rebotes por partido y me sorprendió muchísimo. En cuanto al grupo, estamos pasando una semana increíble, le ganamos al puntero (que tiene un equipazo) con seis jugadores y haciendo un partidazo. Si bien veníamos de perder un choque muy áspero en Santiago –frente a Nicolás Avellaneda-, el equipo dio muestra de carácter y puso todo para llevarse la victoria.

Se te nota muy confiado, seguro y optimista adentro de una cancha. Haciendo un repaso en tu carrera basquetbolística, ¿estás en uno de tus mejores momentos?

Sin dudas alguna estoy en mi mejor momento. Pase por muchas cosas en lo deportivo tanto malas como buenas, pero poder jugar el Torneo Federal con un club que quiero tanto, a este nivel y además jugarlo con estas bestias de compañeros que tengo, es una sensación muy linda y una responsabilidad grande. Lo estoy disfrutando muchísimo por eso es que cuando entro a la cancha me divierto y salen las cosas bien.

A pesar de algunas bajas y la llegada de otros jugadores, el funcionamiento del equipo parecería no haberse resentido…

Tuvimos la enorme baja de Iván –Albornoz- que para esta categoría tener un pivote con la experiencia y el físico de él era una ventaja para nosotros, pero vinieron el Colo Farah, Nico –Szeinkop- y el juvenil Agustín –Heredia- que se están acomplando muy bien a lo que les pide el técnico por eso el equipo funciona bien. Tenemos uno de los mejores anotadores del torneo lesionado –Emiliano Cancina-, así que cuando estemos con el equipo completo vsmoa a poder dar el doble de lo que venimos mostrando hasta ahora.

¿Por qué crees que superaron a Tucumán BB, y por dónde pasaron las claves para quedarse con una victoria tan importante?

Creo que le ganamos por la garra que puso el equipo en defensa, marcamos zona todo el partido y para hacerlo bien los cinco jugadores tienen que correr, salir a los tiros, ayudar y si bien tuvimos falencias, es totalmente meritorio haber dejado a semejante equipo en 65 puntos. Segundo creo que en el ataque pudimos leer bien el juego, hacernos fuertes en el contragolpe y por suerte el último tiro de ellos no entro –risas-.

Se viene Ciudadela Basket, otro duro choque federal. ¿Qué análisis haces del encuentro? Haberles ganado en tres ocasiones les puede generar un exceso de confianza, cómo manejas esa situación.

Se viene Ciudadela, equipo que siempre nos complico y además tiene muy buenos jugadores. Por suerte somos un equipo humilde y nunca nos confiamos de nadie. Sabemos que todos los rivales son buenos y hay que jugar contra todos con la misma intensidad. Venimos con un envionazo anímico así que también tenemos ese plus. Esta semana pudimos descansar después de cuatro partidos en 10 días, así que mañana otra vez vamos a dejar todo en defensa y correr los contraataques que son nuestras principales virtudes.

FICHA DEL PARTIDO

Rivales: Tribuno Básquetbol (S) vs Ciudadela Basket (T)

Día: Viernes 9 de Marzo

Hora: 22

Lugar: Complejo Nicolás Vitale (B° El Tribuno, Salta capital)

Árbitros: Javier Pucho y Fausto Inochea

Comisionado: Rodolfo Janco