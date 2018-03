ENASHU anunció la suspensión de la Campaña de Salud de Marzo y Abril en el norte argentino

Por medio de una carta dirigida a los medios de comunicación, ENASHU, organización de ayuda humanitaria especializada en Salud, comunicó la suspensión de la campaña de salud que año tras año realizaban en el norte de la República Argentina, en la que incluía regiones de nuestra provincia de Salta.

La carta titulada “LA ODISEA DE LLEVAR ASISTENCIA HUMANITARIA AL NORTE ARGENTINO” reza lo siguiente:

Antes de desarrollar o explicar el título de esta nota, quiero hacer algunas aclaraciones para que no existan confusiones o para que se comprenda bien lo que les quiero hacer llegar a quienes nos dan una mano para que ENASHU siga existiendo.

Toda ayuda en el Norte Argentino es indispensable porque las necesidades básicas de miles de personas están más que insatisfechas y, a nuestro entender, hoy muchos gobiernos provinciales ya cuentan con este abaratamiento de costos en su presupuesto anual. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya cuentan con que grupos y ONG van a ir durante el año a llevar ropa, alimentos y agua a muchos lugares, por lo que sólo hacen pequeñas acciones con mucho despliegue y con maniobras en medios de comunicación amigos o propios.

En el caso de ENASHU la cuestión es diferente. Nosotros llevamos Salud en toda la dimensión de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Los equipos de terreno de ENASHU llevan Enfermeros Universitarios que realizan una primera valoración de todas las personas que se acercan a nuestros puestos sanitarios; luego pasan a ver a los Médicos que pueden llegar a indicar, por ejemplo, un electrocardiograma y se lo hacemos en el momento, un test rápido de chagas y se lo hacemos en el momento; y así ocurre con los test rápidos de orina, con controles de glucemia, nebulizaciones, curaciones planas, aplicaciones de fármacos endovenosos, intramusculares o subcutáneos, con colocaciones de un plan de hidratación parenteral amplio e ir evaluándolos … en fin podría darles algunos ejemplos más pero creo que la idea ya la tienen. Quien no necesite estos estudios complementarios o intervenciones o ya se le hayan realizado vuelven a ver al médico quien le indica un tratamiento farmacológico, de ser necesario, y al retirarse lo buscan por nuestra farmacia de campaña que cuenta generalmente con unos 50.000 medicamentos.

Esto que les cuento es brindar una atención integral de SALUD, cosa que si ustedes prestan atención no ocurre en los tan publicitados “operativos sanitarios”, o “atención de alta complejidad”, o con otros nombres dignos de Hollywood, que muchas veces realizan los gobiernos provinciales.

¿Saben cómo se pueden dar cuenta que no es tan así como dicen los medios de comunicación? Porque la foto que muestran siempre es la de “alguien” tomando la presión arterial o alguien que en la puesta en escena de la foto tiene un estetoscopio. Ahora bien ¿han visto una farmacia de campaña como la que mueve ENASHU? o ¿han visto aparatología desplegada en el terreno como la ven en imágenes de ENASHU?. La respuesta a estas preguntas se las deje a ustedes porque la nuestra es que no las hemos visto.

Todo este despliegue que realiza ENASHU es muy costoso. Hace un par de días hemos comprado solamente antiparasitarios junto a algunas pocas vitaminas pediátricas y hemos gastado algo más de $35.000-. Aun no reponemos antibióticos, ni vitaminas, ni antihipertensivos, ni sales de rehidratación … todo esto sólo a modo de ejemplo y sin entrar en la logística en donde aún no hemos podido reponer un electrocardiógrafo que nos robaron en una de las campañas o adquirir un monitor de trasporte, porque cada vez nos traen personas en peores condiciones que no se quieren atender en el hospital zonal o bien nos derivan pacientes del hospital zonal a nuestro puesto de campaña, generalmente en el medio de la nada.

Omití muchas otras necesidades y gastos como el combustible o los pasajes de nuestros voluntarios que hasta hoy se lo paga cada uno y el combustible lo han costeado quienes nos dan apoyo logístico con vehículos 4×4.

Muchos prometen ayuda a ENASHU y finalmente no llega; muchos nos critican pero no nos dan soluciones alternativas a las que finalmente tomamos… en fin, muchos opinan pero a la hora de intentar llegar a lugares difíciles u olvidados por los estados provinciales sólo quedan unos pocos que realmente nos ayudan a llegar, nos donan medicamentos y aparatología o bien que suben a una camioneta a brindar asistencia humanitaria y no a ir de turismo aventura.

Todo esto me lleva a enunciar el título de esta nota que LA ODISEA DE LLEVAR ASISTENCIA HUMANITARIA AL NORTE ARGENTINO.

Muchas personas nos siguen ayudando y por eso ENASHU aun respira, pero hoy no podemos movilizarnos porque el aire no alcanza al igual que los fondos.

No es nuestra política recibir subsidios de gobiernos provinciales como lo hacen muchas ONG porque creemos que nos coartan la libertad de movimiento y lo que podemos o no publicar, entre otras cosas que impiden la autonomía, libertad y transparencia de nuestros actos… y hacemos mención porque lo vivimos en carne propia en alguna oportunidad.

Los Ministerios de Salud Provinciales o el Ministerio de Desarrollo Humano, en el caso de Formosa, nos piden información detallada de quienes vamos a una Campaña, con que material, un inventario de medicamentos, etc. Sólo les falta pedirnos el grupo y factor sanguíneo porque el resto nos lo piden ¿para qué? No sabemos, porque nunca nos dan ni un OK. Eso sí, en algunas provincias nos hostigan, nos complican, nos pinchan las cuatro cubiertas de un vehículo para que veamos que no es una simple pinchadura, nos cortan caminos vecinales en medio de la noche… hay muchas historias y pocas explicaciones.

Intentamos llevar ayuda a Santa Victoria Este (Chaco Salteño, Salta, Argentina) en medio de esta terrible inundación que afecto a miles de personas que ya estaban muy mal antes de esto, lo pudimos ver con nuestros propios ojos… aún esperamos respuesta a nuestro ofrecimiento de viajar con toda la logística de ENASHU.

Trabajamos en un segundo lugar El Espinillo (Impenetrable, Chaco, Argentina), enviamos ya las notas correspondientes al Ministerio de Salud de Chaco y al Ministro de Salud a todos los correo que encontramos … y aún nadie responde.

Cada campaña de Asistencia Humanitaria que armamos, la iniciamos con una enorme esperanza en gente solidaria y mucha ayuda prometida; pero pasan los días y se vuelven preocupaciones. Esperanza porque somos perseverantes y no nos gusta tirar la toalla. Preocupaciones porque no conseguimos entender el abismo en el que nos encontramos en una Argentina que pocos vemos.

A hoy venimos realmente muy complicados para llevar adelante la campaña que teníamos programada para el fin de semana largo de Semana Santa. Seguimos la pelea, pero es muy despareja y no podemos pedir más a los que nos sostienen con sus donaciones y sus aportes. Tampoco podemos pedir más a nuestros voluntarios … algunos llevan casi cuatro años y más de 10 intervenciones en el terreno pagando sus gastos totales de viaje o los muchachos de las 4×4 pagando cientos de litros de combustible.

Quería contarte donde estamos hoy parados y que seguimos de pie, pero claramente vamos a tener que disminuir el ritmo, por lo tanto HEMOS SUSPENDIDO LA CAMPAÑA del mes de Marzo y estamos consensuando una próxima fecha, en la cual lleguemos mejor parados, con la farmacia completa y con los fondos que necesitamos.

Seguimos trabajando y esperando que más gente se sume a esta loca idea de intentar Salvar Vidas en el Norte Argentino.

Lic. Enf. José A. Boggiano

Director del Grupo ENASHU