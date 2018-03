Esta noche Salta Basket recibe a Ciclista Olímpico en el Delmi

Después de la ventana FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) volverá la acción de la máxima división del básquet nacional para salteños y santiagueños. Hoy, a partir de las 22 en el Delmi, Los Infernales recibirán a Ciclista Olímpico de La Banda. El choque estará arbitrado por el tridente Lezcano-Cáceres-Alanís el comisionado técnico será Román Guantay.

“Si estamos completos le podemos dar pelea a cualquiera”, sostuvo entre semana el armador y capitán de Olímpico, Maxi Stanic, luego del importante triunfo que los bandeños consiguieron frente a Instituto de Córdoba. Ese fue la última victoria de los dirigidos por Adrián Capelli, antes habían hecho lo mismo con Estudiantes de Concordia y Weber Bahía, todos en La Banda.

Al igual que los santiagueños, el elenco dirigido tácticamente por Ricardo De Cecco también llega con tres victorias al hilo en casa. Salta Basket superó a Estudiantes C, Instituto de Cba. y San Lorenzo, el líder y bicampeón de la competencia. En el medio, tras las enormes victorias, pasaron cosas como por ejemplo la partida de Al Thornton, recibió una oferta millonaria desde Japón y no dudo en irse, y la de Rodrigo Haag, el escolta santafesino que prefirió hacer las valijas y probar suerte en la Liga Argentina, ex TNA.

Para suplir la ausencia del norteamericano llegó otro, O´Louis McCullough, ala pivote de 1,98 metros quien intentará integrarse lo antes posible al esquema infernal. El choque de este sábado tiene mucha importancia porque ambos combinados trabajan y luchan por despegar y meterse entre los de mitad de tabla para arriba. Si bien el triunfo histórico ante el Ciclón de Boedo fue importantísimo, el análisis indica que el duelo de esta noche no es menos importante sino todo lo contrario, en juego habrá valiosos puntos. Condimentos, entre otros, que configuran en la previa un partidazo.

FICHA DEL PARTIDO

Salta Basket vs Ciclista Olímpico LB

Fecha: Sábado 3 de marzo

Hora: 22

Lugar: Polideportivo Delmi

TV: Liga Contenidos y APP Salta Deportes para el interior

Árbitros: Fabio Alaniz, Leandro Lezcano y Enrique Cáceres

Comisionado: Román Guantay