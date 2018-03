Sáenz: “Tenemos un municipio que no ha tomado deuda y está orientado a obtener recursos para la ciudad”

🔊 Escuchar noticia

El Intendente realizó un balance de su gestión y mencionó los puntos más importantes en los que se pretende avanzar durante este año.

Esta mañana, el intendente Gustavo Sáenz dio inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. El acto se realizó en el Recinto Deliberativo Gobernador Miguel Ragone, donde el jefe comunal habló ante concejales, diputados, funcionarios provinciales y municipales.

En su discurso, el Intendente destacó el equilibrio financiero que posee la municipalidad, pero advirtió que la comuna no es ajena a la problemática económica general y la situación fiscal de la provincia. “Tenemos un municipio que no ha tomado deuda, por el contrario, se ha desendeudado, que no ha aumentado su estructura de personal, por el contrario, la ha disminuido, y que está orientado, entre otras cosas, a generar proyectos para obtener recursos para obras en la ciudad. Son datos de la realidad y es mi compromiso seguir por este camino”, manifestó Sáenz.

En materia de obras públicas, el jefe comunal hizo hincapié en las gestiones realizadas para mitigar inundaciones: “Se requiere de una inversión multimillonaria para la solución definitiva. Debemos avanzar cada año con una acción concreta, porque mucho tiempo de falta de inversión nos llevaron a esta situación. Durante el 2017 se gestionó el estudio integral de drenajes de la ciudad de Salta y cuencas metropolitanas, totalmente financiado por Nación que estará terminado este año. Nos permitirá tener un conocimiento acabado de las cuencas y red de canales existentes, para poder gestionar recursos sobre proyectos concretos”.

Y agregó: “Paralelamente, durante el año pasado realizamos trabajos en el canal Tinkunaku mejorando su funcionamiento. Iniciamos en la plaza Gurruchaga, la obra de cisterna y llamamos a concurso de precios para construir 4 represas de contención de cuencas en la zona ubicada en los campos militares. En los próximos días, firmaremos un convenio con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación para realizar la obra de reconstrucción completa del canal Tineo por un monto de $114 millones”.

Además anunció la incorporación al municipio de una nueva planta hormigonera de última generación, entre otra maquinaria que servirán para “duplicar la capacidad del municipio para hacer obras por administración”.

En materia ambiente habló sobre las principales acciones que se están llevando a cabo: “Queremos lograr un ambiente sano y seguro por eso venimos desarrollando un plan de recuperación de espacios verdes. Para esto nos basamos en un trabajo integral de inspecciones y fiscalización con patrullajes preventivos para detectar y castigar a los generadores de microbasurales y focos infecciosos. Trabajamos de manera mancomunada con las fuerzas de seguridad y la justicia, mediante el convenio firmado con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. También, buscamos crear entornos saludables cuyos puntos principales contemplan parquizaciones, embellecimiento, mantenimiento de espacios verdes y forestación. En estos dos años de gestión, recuperamos unos 170.000 m2 de platabandas en el macrocentro y en las principales avenidas de 40 barrios”.

Además, el Intendente destacó el haber podido erradicar la tracción a sangre de la ciudad: “Fue mediante la implementación del programa de Reconversión Integral que aborda la compleja situación social de la familia carrera como así también el maltrato al que eran sometidos los animales. Ni familias excluidas, ni caballos maltratados, fue nuestro lema. Se entregaron 216 carros y 65 animales que fueron derivados a distintas fundaciones para asistir a pacientes con tratamientos de equinoterapia. Por su parte, la Municipalidad entregó 100 motocarros hasta la fecha e incorporó 21 personas a los equipos de Espacios Verdes de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos”.

En el área de Desarrollo Social anunció la creación de una casa de Organizaciones Sociales “donde se promoverá el desarrollo de proyectos, talleres, encuentros y espacios de capacitación para el voluntariado y las organizaciones sociales de la ciudad”. Asimismo, hizo mención a que junto al Gobierno Nacional entregaron 7.000 tablets a los jubilados de la ciudad y se tiene planificado entregar 1.500 tablets más durante este 2018.

En materia de modernización, adelantó la implementación de un número telefónico de atención al contribuyente: “Vamos a crear un único número de atención, el 147, para que desde ahí se puedan iniciar trámites y realizar reclamos y consultas. Un número corto, fácil de recordar. Haremos monitoreos permanentes de la calidad de atención telefónica con un mejor seguimiento de cómo se resuelven los pedidos de los vecinos”.

El objetivo de la Secretaría de Turismo para este 2018 es el de potenciar a la ciudad como destino principal de la región noroeste, “por eso venimos trabajando desde la promoción y el marketing”.

El Intendente también recordó el trabajo realizado en el paseo Balcarce: “Con los controles permanentes desde comienzos de esta gestión y con la nueva normativa, disminuyeron considerablemente los hechos de violencia y situaciones de riesgo en más de un 80% de acuerdo a informes policiales y de hospitales públicos. En 2018 seguiremos trabajando intensamente en este sentido”.