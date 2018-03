Kosiner: “El gobierno habla de una historia distinta de lo que los Argentinos viven”

Lo destacó el legislador Salteño luego de la apertura de la Asamblea Legislativa: “no escuchamos el discurso que esperábamos. Veníamos expectantes a escuchar que el presidente le hable a los argentinos de cómo se va a resolver los problemas estructurales que todavía están pendientes” subrayó.

El presidente del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, participó hoy de la apertura de la Asamblea Legislativa, oportunidad que se refirió al discurso que brindó el presidente Mauricio Macri.

“Veníamos expectantes a escuchar que el Presidente le hable a los argentinos de cómo se van a resolver los problemas estructurales que todavía están pendientes. El Presidente no hizo referencia a la crisis de la economía ni a la falta de competitividad de economías regionales”, puntualizó el legislador salteño.

Durante su relato, Kosiner desatacó la situación que atraviesa el interior del país, indicando que “en el interior hay sectores de la economía regional que la están pasando mal. No habló de la industria, ni de la generación de puestos de trabajo. No habló de la crisis de los ingenios azucareros, la de los pequeños productores, de las pymes que no tienen sustentabilidad y que sus costos internos son complicados”.

“Esperábamos que hable de lo que realmente les preocupa a los argentinos, la plata les alcanza cada vez menos, la inflación no cede, hay temas de diagnóstico que nos preocupan. El gobierno habla de una historia distinta de la que los argentinos viven. Faltan diseños de instrumentos para abordar los grandes problemas estructurales que hoy tiene la Argentina”, lamentó el jefe del interbloque de diputados de Argentina Federal.

Al finalizar, Kosiner indicó que “vamos acompañar todas las iniciativas que sirvan para hacer crecer a la Argentina, con una visión optimista pensando que las cosas pueden mejorar. Pero hay que hacer, hay que crear y diseñar estrategias”, concluyó.