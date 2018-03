Cafayate fue sede de Masters of Wine que promueve en el mundo la marca “Vino Argentino”

En el ámbito propicio que da origen a los vinos de altura 41 expertos pudieron degustar las bondades del producto salteño, comprobar su elevada calidad y conocer a sus hacedores. El Gobierno brindó todo su apoyo a la organización a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento.

Con el objetivo de degustar y conocer en profundidad la diversidad de los vinos y terruños de Salta, las características de las microrregiones tuvo lugar en Cafayate el tours Argentina, “Breaking the new ground organizado por Wines of Argentina, institución encargada de la promoción de la marca “Vino Argentino” en el mundo, y The Institute of Masters of Wine que persigue como finalidad abrir nuevos horizontes al vino argentino.

Del evento participaron los 41 Masters of Wine provenientes de mercados clave para la exportación de vino argentino como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Países Nórdicos y Asia, estuvieron en Cafayate donde se desarrolló un seminario sobre el diferencial que tienen los Valles Calchaquíes y sus viñedos más altos del mundo, y las distintas cepas que allí se cosechan. La actividad contó con el apoyo del Gobierno de Salta.

Además, los asistentes pudieron conocer algunas de las bodegas que se encuentran a más de 1.700 msnm y, al finalizar, recorrieron una feria de vinos con productores locales, con la participación de las bodegas Etchart, Finca Quara, Hess Family, Isasmendi, JLMounier, Piattelli, San Pedro de Yacochuya, Tacuil, Valle Arriba, Vallisto, Estancia Los Cardones, El Tránsito, El Porvenir, El Esteco, Domingo Molina, Bad Brothers y Altupalka.

Cabe destacar que el sector de bodegas justamente demandaba la visita de comunicadores del vino, para promover los valores de la región en sus lugares de influencia, en respuesta a eso se coordino con WOFA, The Institute Of Master Of WINE, la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional y el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia para articular entre los privados y cada una las instituciones públicas este encuentro.

En representación del Gobierno Provincial, participaron el Secretario de Industria, Comercio y Financiamiento, Francisco Lemos, el Subsecretario de Comercio, Luis García Bes, el Subsecretario de Industria Sebastián Bajcetic, y Gonzalo Guerineau, Director General de MiPyMEs de la Salta.

Institute of Masters of Wines

El Institute of Masters of Wines es un organismo profesional con una reputación internacional insuperable. Sus miembros tienen el título más respetado del sector vitivinícola por haber demostrado la comprensión de todos los aspectos de la bebida en el examen Master of Wine (MW), reconocido mundialmente por su rigor y altos estándares. Actualmente hay 368 Masters of Wine, que trabajan en 29 países alrededor del mundo.

Por su parte, Wines of Argentina es la entidad responsable de la marca VINO ARGENTINO en el mundo. Desde 1993, la organización promueve la imagen de los vinos locales en el exterior, además de ayudar a orientar la estrategia exportadora de Argentina, estudiando y analizando los cambios que se dan en los mercados de consumo. Su objetivo es colaborar en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino del mundo y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola, procurando elevar la percepción positiva en el trade, los líderes de opinión y los consumidores. Actualmente, tiene más de 200 mil seguidores en la red social Facebook.