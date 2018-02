Semana agitada para el Tribuno Básquetbol con dos partidos en la ruta y el domingo recibiendo al puntero del NOA

🔊 Escuchar noticia

El TBB viajará hoy rumbo a Orán para enfrentar al otro representante salteño en el Torneo Federal de Básquetbol. El viernes visitará a Nicolás Avellaneda en Santiago del Estero y el domingo será local frente a Tucumán BB. #Elequipodelbarrio

El Torneo Federal de Básquetbol (TFB) no para. La dinámica del certamen no les da tregua a los clubes a lo largo y ancho del país, en la División NOA siguen las “batallas” y el Tribuno Básquetbol (TBB) no quiere perderle pisada al puntero de la divisional. Con una serie de tres partidos en seis días el verdolaga de la zona sur de esta ciudad intentará mantener el invicto de cuatro encuentros que tiene hasta el momento. Mañana viajará a Orán para enfrentar al otro representante salteño en la categoría, el viernes chocará ante Nicolás Avellaneda en Santiago del Estero y el domingo recibirá en el Complejo Nicolás Vitale a Tucumán BB, líder en las posiciones.

El partido de mañana está programado para disputarse a partir de las 22 en el Polideportivo Ciudad de Orán. El representante capitalino viajará a las 14 al interior provincial. Los árbitros del encuentro serán Antonio Briseño (h) y Pablo Flores, mientras que el comisionado técnico será el jujeño Rodolfo Janco.

El TBB, dirigido tácticamente por el cordobés Pablo Martínez disputó hasta el momento 16 partidos de los cuales ganó 11 y perdió en cinco oportunidades. Está tercero en las posiciones con 26 puntos pero con dos partidos menos que los santiagueños de Nicolás Avellaneda, segundos con 29 puntos (18 PJ, 11 PG y 7 PP). En la cima de las posiciones se mantiene el TBB tucumano con 31 unidades tras 16 partidos jugados, 15 ganados y una sola derrota.

En los últimos cinco juegos que el TBB disputó este año, ganó cuatro de manera consecutiva. De hecho, el verdolaga salteño llegará mañana al reducto oranense invicto en sus últimas cuatro presentaciones. El único encuentro que perdió fue el primero de 2018 ante el “beibi” tucumano. Unión Orán, por su parte, no puede salir de perdedor en 2018 y mañana intentará sacarse la mufa frente a su coterráneo en su casa. Un partido que si bien en los papeles previos es favorable para los capitalinos, en el TFB nunca se sabe.

FICHA DEL PARTIDO

Rivales: Unión Orán (S) vs Tribuno Básquetbol (S)

Día: Martes 27 de febrero

Hora: 22

Lugar: Polideportivo Orán

Árbitros: Antonio Briseño (h) y Pablo Flores

Comisionado: Rodolfo Janco