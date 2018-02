Los beneficiarios del loteo Los Paraísos no perderán su adjudicación

En una reunión con las familias se llevó tranquilidad y se firmó un acta compromiso que expresa el respeto por el derecho adquirido de los terrenos.

Esta mañana el titular del Instituto Provincial de Vivienda Sergio Zorpudes en compañía del coordinar Social y Urbanismo Ángel Sarmiento, recibieron a decenas de familias beneficiadas en el loteo Los Paraísos que solicitaron audiencia para corroborar su situación actual, debido a la absorción de la ex Secretaría de Tierra y Hábitat por parte del IPV.

Durante el encuentro, Zorpudes llevó tranquilidad a las familias que resultaron sorteadas en el año 2014 en el mencionado loteo.

Les aseguró que tienen derecho adquirido que se les respetará y les explicó que a las familias que ya salieron sorteadas no se les solicitará nuevos requisitos ni tendrán que generar una nueva inscripción.

Aclaró, no obstante, que al momento de la entrega de los terrenos no deberán tener ninguna otra propiedad o terreno y en este ítem no se hará excepción.

“Principalmente, trabajamos diciendo la verdad, tenemos problemas que los vamos solucionando, damos respuestas, somos funcionarios públicos y trabajamos para ustedes” manifestó el titular del organismo.

Prosiguió diciendo Zorpudes que “estamos trasladando la base de datos de la ex Secretaría de Tierra y Hábitat, por ello llamaremos sólo a quienes necesiten actualizar datos, pero no pediremos nuevos requisitos a ellos”.

Por otra parte, quienes están inscriptos en la ex Secretaría de Tierra y Hábitat y no son beneficiarios de lotes, tienen que actualizar su ficha con los requisitos establecidos por el IPV, a este segmento de familias se les respetará la antigüedad.