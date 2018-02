Presentan hoy la VI edición del torneo internacional de ajedrez educativo

Hoy se realizará el lanzamiento de la VI edición del Torneo Internacional Bicentenario de la Batalla de Salta.

El encuentro será a partir de las 11 en las oficinas de la Coordinación Provincial de Políticas Socioeducativas, Mitre 274 1º Piso.

En la oportunidad autoridades y organizadores brindarán detalles de las diferentes actividades previstas. Además el maestro internacional Pablo Acosta brindará una partida simultánea con alumnos y docentes de los talleres de Ajedrez Educativo.

Pablo Acosta

El joven Maestro Internacional Pablo Ismael Acosta (18 años, nacido en Salta el 25 de diciembre de 1999) es el actual campeón argentino Sub 18 y Sub 20; y sub campeón panamericano.

Entre sus logros se coronó campeón en el Nacional Sub 14, subcampeón en el Panamericano Sub 14 de Brasil y tercero en la categoría Sub 18 del mismo certamen, Pablo fue elegido “Revelación” en los premios Clarín en el 2013.

El año pasado se ubicó en el 9º puesto del mundial juvenil que se disputó en Uruguay y que reunió a más de 400 jugadores provenientes de 51 países.