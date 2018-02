Presentación del libro “Los hijos imaginarios” de Matías Herrera Córdoba

Viernes 16 de Febrero

PLAZA DE ALMAS (Balcarce 575 – Salta)

20:00 hs – entrada libre y gratuita

La presentación del libro “Los hijos imaginarios” contará con una performance como ya la realizó el autor en la ciudad de Córdoba.

“Los hijos imaginarios” es un libro con más de 60 relatos cortos que cuentan las historias que vive Matías en las diferentes estaciones del año junto a sus tres hijos imaginarios. Ellos no tienen nombre ni edad, pero el lector claramente los va reconociendo. Los tres hijos imaginarios ocupan el vacío de la casa donde vive Matías, ocupan el delirio que lo llevan a pensar en el amor, la soledad y la familia”.

Algunos relatos:

“Mis hijos imaginarios no me dejaron dormir anoche. Si no se levantaba uno para ir al baño, era el otro que quería tomar agua. Siempre tienen preguntas para hacer, no pueden levantarse, acostarse y seguir durmiendo. El del medio fue hasta la cocina y no volvía, me levanto descalzo, con frío, y lo veo parado frente a la heladera. ¿Tenés hambre?. Cierra la heladera sin sacar nada, se da vuelta, me abraza, tiembla. “¿Me contás algo pero sin mentirme?”.

“Hoy mi hijo imaginario del medio por primera vez se animó tomar mates. Me pidió que no estuvieran sus dos hermanos porque le daba vergüenza. Nos fuimos al patio. Le dije que le daría uno frío, pero no, él lo quería como lo tomo yo, caliente y sin azúcar. Dio su primer sorbo y me quedé mirándolo, quiso decir algo pero permaneció en silencio. Lo terminó, hizo el ruidito y me lo entrega: “¿Papá por qué tenés los ojos rojos?”.

Sobre el Autor

MATÍAS HERRERA CÓRDOBA es guionista / director de cine y docente. Vivió en Salta hasta sus 18 años, momento en que regresa a Córdoba. Estudió Cine y televisión en la Universidad Nacional. Funda la productora El Calefón, la cual viene realizando películas documentales y de ficción, llegando ya a la pantalla de Netflix. Su primera película se llama “Criada”. La misma es estrenada el festival BAFICI, luego compite en Biarritz, Francia y llega al MOMA, New York. Co-dirige el documental “Buen Pastor una fuga de mujeres” y dirige “El grillo” ensayo ficcional estrenado en el Festival Internacional de Mar del Plata.

Los Hijos Imaginarios” es su primer libro y se encuentra escribiendo una serie y su próxima película.

Video Presentación en Córdoba: https://www.facebook.com/matiascalefon/videos/1836117226421259/