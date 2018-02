En el Día de Internet Segura, Salta anuncia un ciclo de actividades de sensibilización sobre ciudadanía digital

🔊 Escuchar noticia

Este martes 6 de febrero se celebra en todo el mundo el “Día de Internet Segura” #SID2018 (Safer Internet Day). Esta fecha tiene como objetivo promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños, niñas y jóvenes.

En este marco, la Representación provincial ante el Ente Nacional de Comunicaciones y el Consejo de Comunicación y la Infancia (CONACAI), a cargo de Federico Dada, destacó que el Día de Internet Segura busca impulsar cambios positivos y concientizar a la población acerca de la seguridad en Internet, procurando que se convierta en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa.

En este sentido, Dada anunció que el Gobierno Provincial pondrá en marcha una serie de actividades anuales que tendrán como objetivos sensibilizar a la comunidad sobre Ciudadanía digital, uso responsable de Internet, ciberseguridad y riesgos y peligros en los entornos digitales.

“Es bueno que padres, madres y la comunidad toda reflexionemos sobre qué hacemos para que Internet no sea un espacio peligroso”, afirmó Dada.

Las actividades que se enmarcarán dentro de la cuarta edición de las Jornadas #ConectadoSalta, brindarán herramientas y estrategias a la comunidad en general. Habrá encuentros específicos para padres, docentes, profesionales de la salud, y del derecho entre otros, y talleres y charlas para niños, niñas y adolescentes.

Dada destacó como necesario poner en agenda el impacto de las tecnologías en los vínculos sociales y hacia dentro de las familias, en las formas de crianza y convivencia con la tecnología. Y señaló que es imprescindible invitar a los chicos y chicas a que les den usos positivos a la tecnología, y hablarles de los riesgos y peligros que existen en Internet.

Recomendaciones para hablar con los chicos

El representante de Salta ante el ENACOM y el CONACAI, Federico Dada, señaló que el Día de Internet Segura es una fecha especial para conversar en familia con los niños, niñas y jóvenes, y proponerles un uso responsable de Internet y de los dispositivos. Algunas recomendaciones:

USO POSITIVO. Transmítales que pueden usar Internet y los dispositivos de un modo positivo y creativo.

RESPETO. Fomente las interacciones respetuosas en los entornos digitales. Hágales comprender que aunque en Internet no se tenga la proximidad física con la otra persona, el impacto de lo que se diga o haga será el mismo que el presencial.

PRIVACIDAD. Recomiéndeles que no publiquen ni envíen información personal propia o de otras personas, ni compartan imágenes o videos de otras personas sin su consentimiento. Siempre puede haber quien quiera usar mal ese contenido. Sugiérales que configuren al máximo la privacidad de sus redes sociales. A los más pequeños, ayúdeles a construir sus propios criterios de privacidad e intimidad.

CONVIVENCIA DIGITAL. Incúlqueles que en los espacios digitales deben sostener las mismas reglas de convivencia y respeto que en las relaciones presenciales. Propóngales que igualen sus acciones en Internet con las de la vida real, y que consideren que si no le dirían algo a otro chico o chica personalmente por ser ofensivo o agresivo, por qué se lo dirían por Internet.

DESCONOCIDOS. En Internet y en los entornos digitales hay personas con buenas intenciones y otras que no las tienen, y que podrían engañarlos y producirles algún daño. Por eso, deben tener cuidado con los desconocidos en Internet, pues no siempre son quienes dicen ser. Recomiéndeles que no crean todo lo que ven o lo que les dicen por Internet.

PELIGROS Y RIESGOS. Tenga presente que el Grooming es una modalidad de acoso y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los adultos debemos estar atentos ante este grave delito, y sobre prácticas como el sexting y el ciberbullying, que se dan entre adolescentes y entrañan ciertos riesgos para los chicos y chicas puesto que pueden dañar sus integridades.

PENSAR ANTES DE PUBLICAR. Recomiéndeles que antes de publicar piensen si lo que desean compartir afectaría o dañaría a otras personas. Y que no usen Internet para agredir, insultar, cometer actos ilegales, o enviar o compartir contenidos falsos o peligrosos o que perjudiquen a otras personas, aunque se lo pidan otros.

EJEMPLO. Uno de los mejores modos de hablarles a los chicos y chicas es desde el ejemplo, siendo buenos modelos como adultos referentes y usando en forma responsable las tecnologías y espacios digitales.

Ante cualquier duda llame al Teléfono gratuito 9-1-1, o realice una denuncia en la Comisaría o Fiscalía más cercana a su domicilio.

Si requiere asesoramiento sobre grooming o pornografía infantil, llame al Equipo Niñ@s del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: Tel gratuito 0800-222-1717, o dirigirse por email a: equiponinas@jus.gov.ar

También puede comunicarse al INADI: Tel. gratuito 0800-999-2345. Tambien la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación recibe denuncias o se puede solicitar ayuda o información al: Tel (011)5071-0040; email: denunciasufeci@mpf.gob.ar.

Para más información o consultas, dirigirse al e-mail: federicodada@gmail.com; cel. (0387)156-857790.