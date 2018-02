Donaciones para inundados

ADIUNSa informa que se está realizando una colecta para los damnificados por las inundaciones en la zona de Santa Victoria Este y zonas aledañas. Se recibirán donaciones en el local gremial desde el 6 al 9 de febrero inclusive, en el horario de 9 a 13 hs. Y de 15 a 19 hs.

Se trabajará en conjunto con el CEUPO (Centro de Estudiantes Universitario de los Pueblos Originarios). Adjuntamos la lista de las cosas necesarias en este momento:

– Plástico y lonas grandes

– Linternas y pilas

– Agua

– Artículos de limpieza: Lavandina, fenelina, detergente, etc.

– Artículos de aseo personal: jabón, pañales, toallitas, etc.

– Medicamentos: alcohol, gasas, agua oxigenada, pervinox, etc.

– Leche en polvo y/o larga vida

– Alimentos no perecederos.

– Repelente

– Sábanas y toallas

Para quienes deseen donar dinero en efectivo, se habilitará una alcancía en el mismo local gremial.

No podemos dejar de mencionar que estas graves situaciones no suelen producirse sólo por las variaciones del clima; para llegar a cuadros como el actual han incidido la deforestación, las actividades económicas que alteran el suelo y la distribución poblacional, y la vulnerabilidad de los sectores que habitan en las zonas costeras y sobre las que el Estado no actúa de manera suficiente. Como en otros planos, el Estado debe atender a las necesidades de la población y del medio ambiente, antes que a los negocios que favorecen a una minúscula proporción de la ciudadanía.

Por Comisión Directiva:

Jorge Ramirez- Secretario General

Gladys García- Vocal