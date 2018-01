Espinoza: “Nos falta mantener más la concentración y la intensidad”

🔊 Escuchar noticia

Pablo Espinoza es uno de los jugadores líderes de Salta Basket, además de ser uno de los máximos reboteros de La Liga en la actual temporada. Subcampeón con Regatas de Corrientes en la última edición del certamen mayor, reúne la experiencia necesaria para ser uno de los hombres claves en la estructura infernal, junto a otros de sus compañeros también en esa sintonía. Los Infernales jugarán este jueves frente a Obras Basket a partir de las 22 en el Estadio Delmi.

El arranque de Salta Basket en La Liga lejos fue el que tuvo en la primera edición del Súper 20, inicio donde sin dudas el conjunto conducido tácticamente por el salteño Ricardo De Cecco fue revelación y la sorpresa para muchos en la máxima división del básquet argentino. Al respecto el alero oriundo de Resistencia, Chaco, expresó: “Creo que tenemos cosas por mejorar que en el Súper 20 lo tuvimos como la concentración y la intensidad. Por momento logramos tener eso y por momentos no, hay que hacer lo del S20 donde fuimos agresivos y complicados para nuestros rivales”.

Luego del primer receso de fin de año, los dirigentes del equipo norteño siguieron trabajando en pos de contratar un nuevo extranjero, en reemplazo de Quinnel Brown. Fue así que llegó nada menos que un ex NBA como Al Thornton, el ala pivote de 2,03 de altura que de a poco sigue subiendo el nivel individual en pos del beneficio grupal, es justamente lo que señala el alero chaqueño: “La llegada de un 4 (ala pivote) nos ayuda a todo el equipo no solo a mí. Obvio que para mí es mejor porque vuelvo a jugar en la posición que lo venía haciendo en las temporadas anteriores. Pero todo lo que sirva para que el equipo juegue mejor y obtenga buenos resultados nos viene muy bien”.

Espinoza se mantiene como uno de los líderes de La Liga, una competencia de suma exigencia no solo por los jugadores que concentra sino también por su estructura deportiva. A pesar de tener que perderse un par de encuentros a raíz de un leve desgarro, el alero infernal sigue destacándose en ese rubro además de ayudar en el goleo y otras áreas del juego. “Lo de la lesión ya es parte del pasado por suerte, obvio que tengo que hacer trabajos para prevenir así que a seguir con eso”, sostiene Espinoza.

El jugador infernal está a 11 triples de llegar a las 300 bombas, otra de las estadísticas que hablan del enorme talento que tiene el alero de 2,01 metros de altura. En cuanto a los rebotes, con cuatro partidos menos que Jerome Mayimsse de Atenas, el jugador argentino se mantiene atrás del extranjero pisándole los talones con un promedio de 9,2 por partidos (el jugador de Atenas tiene 9,4). Sin embargo, el complejo y apasionante mundo estadístico que posee el deporte de la naranja no llama la atención del chaqueño: “La verdad que no le doy mucha importancia a las estadísticas, no soy de estar mirando después lo que hice o puedo hacer. Me interesa más el resultado grupal más que el individual”.

Respecto a los próximos dos encuentros que Los Infernales tendrán frente a Obras este jueves y Boca Juniors el sábado, ambos en el Estadio Delmi, Pablo Espinoza dejó su parecer. “Se vienen dos partidos muy duros y complicados pero bueno tenemos que pensar primero en Obras y después el que sigue. Tenemos que tratar de hacer lo que hicimos en el último juego y mejorar algunas cuestiones. Sabemos que Obras es un equipo con jugadores jóvenes con mucha intensidad y norteamericanos buenos. Así que trataremos de enfocarnos en eso”.

Las entradas para los partidos contra Obras Basket y Boca Juniors ya están a la venta a través de autoentrada.com también se las puede comprar en el Alto NOA Shopping de esta ciudad o los días del partido una hora y media antes en las boleterías del Estadio. El valor de las mismas sigue siendo el mismo:

• Popular: $70

• Platea Lateral: $100

• Platea Central: $150