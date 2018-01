Consejos saludables para pasar un verano sin sobresaltos

El Ministerio de Salud Pública recomendó a la comunidad incorporar ciertas pautas saludables, para prevenir patologías estivales, especialmente en aquellas zonas de la provincia donde las altas temperaturas afectan la salud de las personas.

1. Mantener una buena hidratación: la sed intensa es uno de los primeros signos de deshidratación. Para evitarla es necesario beber regularmente agua segura, a lo largo de todo el día. Los bebes que reciben lactancia materna no necesitan hidratación extra. Sin embargo, debe ser amamantado a demanda, es decir, cada vez que lo requiera, y sin restricciones.

2. Prevenir la diarrea: para ello es necesario lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos; después de ir al baño o cambiarle los panales al bebe; antes de comer, después de manipular basura, después de tocar alimentos crudos y antes de tocar alimentos cocidos; luego de tocar objetos sucios como dinero, llaves, picaportes, pasamanos, etcétera.

3. Agua Segura: el agua para beber, cocinar y lavar la vajilla debe ser potable. Si no se dispone de agua de red se aconseja hervirla dos o tres minutos o bien agregarle dos gotas de lavandina por litro y dejarla reposar media hora antes de consumirla.

4. Alimentos: lo mejor es preparar la cantidad justa para evitar que sobre, teniendo en cuenta que los alimentos se descomponen más fácilmente con el calor. Los suministros frescos no deben perder la cadena de frío, por lo tanto no deben estar fuera de la heladera. La carne, sobre todo cuando es picada, debe cocinarse hasta que pierda el color rosado en el centro. Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos (no usar la misma tabla ni el mismo cuchillo).

5. Infusiones: Pediatras y toxicólogos desaconsejan enfáticamente el uso de yuyos en bebes y niños menores de 2 años. Las intoxicaciones más comunes ocurren cuando el menor ingiere te a base de payco, anís estrellado, menta, boldo, manzanilla o cola de caballo.

6. Cuidados frente al sol: evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas. Los niños de 2 a 12 año deben usar pantalla solar y los bebes menores de un año evitar los rayos ultravioleta.

En caso de diarrea:

No suspender a lactancia materna.

Si el niño recibe otra leche, continuar con ella

Si es mayor de 6 meses, podrá beber agua segura, jugos y caldos.

No suministrar infusiones de ningún tipo.

Acudir a la consulta médica urgente si el niño persiste con vómito, llora sin lágrimas, tiene los ojos hundidos, esta decaído e irritable, orina poco y si la diarrea tiene sangre.