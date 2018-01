Lanzan campaña para la donación de sangre “La donación no se toma vacaciones”

🔊 Escuchar noticia

Organizada por el Centro Regional de Hemoterapia, se desarrollará en el edificio de calle Bolívar 687, en hospitales y en el predio del 911. El objetivo es captar más aportantes de sangre durante enero y febrero.

Agentes del Centro Regional de Hemoterapia, desarrollarán la campaña “La donación no se toma vacaciones”, con el objetivo de captar la mayor cantidad de donantes de sangre y médula ósea, difundir la temática y concientizar a la población sobre la importancia del aporte voluntario y gratuito.

De lunes a viernes, de 7 a 17, sin necesidad de concurrir en ayunas, las personas podrán acercarse al edificio ubicado en calle Bolívar 687, y los sábados de 7 a 12.

Asimismo, el móvil del organismo recorrerá diversos lugares en Salta Capital para cumplir con la iniciativa, instalándose hoy lunes y el próximo lunes 29 del corriente en el predio del Sistema de Emergencias 911, ubicado en calle Mitre esquina Ameghino, a partir de las 15.

El miércoles 24, la colecta se llevará a cabo en el Hospital Papa Francisco, de 8 a 13; mientras que el martes 30, se hará lo propio en inmediaciones del Hospital Público Materno Infantil.

En los primeros días de febrero, se dictarán charlas informativas para el personal de la Dirección Nacional de Vialidad, con el objetivo de concretar una colecta el próximo lunes 5 de ese mes, en el lugar.

Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 60 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento.

El aporte es voluntario, gratuito y anónimo.