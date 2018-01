Por el cierre del Ingenio San Isidro, Urtubey suspendió el viaje con Macri a Davos

Tras agradecer la invitación del Presidente de la Nación, el mandatario salteño anticipó gestiones para que los trabajadores y la empresa lleguen a un acuerdo justo.

En un comunicado oficial, el Gobernador Juan Manuel Urtubey informó las razones por las cuales decidió no acompañar al presidente Macri al El Foro Económico Mundial que se desarrollará esta semana en la ciudad suiza de Davos. El comunicado expresa: “Debido a la lamentable situación del cierre de actividades del Ingenio San Isidro, he decidido no asistir al Foro de Davos, donde había sido invitado por el Presidente de la República.

Mi responsabilidad y mi corazón están puestos en acompañar a los 730 trabajadores y a sus familias, y hacer lo imposible para que ambas partes lleguen a un acuerdo justo, tanto para ellos como para la empresa.

Agradezco sinceramente la generosa invitación del Presidente Macri, pero siento que esta es mi obligación como Gobernador de la Provincia”.