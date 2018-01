La AFIP, previendo una mayor afluencia de turistas hacia Chile debido a la próxima visita del Papa Francisco, tomará una serie de recaudos para mejorar su servicio en los pasos fronterizos que se extenderán del 13 al 20 de enero.

Todos los pasos sumarán personal, escáneres y binomios de canes para mayor control y, en algunos casos, ampliarán su horario de atención.

Al reingreso al país y en caso de tener que abonar el impuesto excedente de la franquicia se podrá pagar con medios electrónicos. Cabe recordar que la franquicia es de 150 dólares si es por vía terrestre para mayores de edad y de 75 para menores de 16 años. Si el retorno es por vía área el monto es de 300 dólares y 150 para menores.

¿Cuáles son los pasos fronterizos a utilizar?

MENDOZA

• SISTEMA CRISTO REDENTOR

Se complementará la atención con 3 espacios móviles

Tanto en Uspallata como en Los Horcones, se sumarán escáneres móviles y binomios

Los pasos funcionarán las 24 Hs.

• PEHUENCHE

Se sumarán 8 puestos de atención a los 6 existentes

Se instalará un módulo de atención contenedor para trámites

Se incrementa la dotación de personal a un total de 17 agentes.

Se suman 2 Espacios Móviles de Atención

El horario de atención es de 8 a 18

JUJUY

• PASO DE JAMA

Se duplica la dotación de agentes.

Se suman escáneres móviles más el fijo

Horario de atención: 7 a 24

NEUQUÉN

• PASO CARDENAL SAMORÉ

Se disponen 13 puestos de atención

Se elevará la dotación de personal a 20 agentes

Se dispondrán 6 binomios (canes y guías) de control

El Espacio de Atención Móvil atenderá exclusivamente a ómnibus de pasajeros

Se amplía el horario de atención de 8 a 22 (anteriormente era de 8 a 19 hs.)

• PINO HACHADO

Se elevó la dotación de agentes para atender los 7 puestos

Se incluirán 4 binomios (canes y guías) de control

Se coordinó con la aduana chilena no imprimir el Formulario OM 2261, realizando sólo el registro informático.

Horario de atención de 8 a 20

• ICALMA. Habilitado solo vehículos particulares.

Se elevó la dotación de agentes para Habrá un refuerzo de dotación serán 5 agentes (antes había 2) que tendrán 3 puestos de atención

Contarán con 2 binomios

Horario de atención de 8 a 20

• PICHACHÉN. Solo vehículos particulares y ómnibus de pequeño porte.

Refuerzo de la dotación de agentes

Horario de atención de 8 a 20

¿Qué documentación llevar?

Para evitar demoras e inconvenientes, AFIP recuerda cuál es la documentación que hay que presentar para viajar a Chile.

• DNI digital o tarjeta (es el único documento válido) o tu Pasaporte. Las constancias de DNI en trámite NO son válidas como documentos de viaje.

Si viajan menores de 18 años, además de sus DNI, se necesita la Libreta Civil de Familia, Partida o Certificado de Nacimiento, que constaten los datos filiatorios. Si el menor viaja con uno solo de sus padres o sin ellos, necesitará la correspondiente autorización del padre/madre ausente.

Equipajes y valores

Se recuerda que se pueden llevar llevar artículos nuevos o usados para consumo personal, sin finalidad comercial. En el equipaje se pueden llevar productos de libre exportación, declarados y con su factura de compra por un total de hasta U$S 2.000 o su equivalente en otra moneda.

Los viajeros que retiren del territorio argentino metales preciosos, en efectivo, cheques y/u otras divisas, deberán hacerlo de acuerdo con las siguientes limitaciones:

– Mayores de 16 años o emancipados: hasta U$S10.000.

– Menores de 16 años no emancipados: hasta U$S 5.000.

Estos límites se computarán por cada viajero o tripulante.

Vale recordar que si se llevan objetos o bienes importados, hay que declaralos y exhibirlos al servicio aduanero antes de tu salida para que no te exijan el pago de impuestos sobre esos bienes a tu regreso.

La AFIP cuenta con un simulador del régimen de equipaje para conocer qué documentación o requisitos hay que cumplir de acuerdo a lo que se lleve en el viaje.

Viaje en auto

Para viajar en tu auto se necesita la siguiente documentación:

-Carnet o licencia de conducir actualizado y vigente.

-Seguro vehicular con cobertura internacional.

-Si es titular del vehículo, cédula verde o título de propiedad del vehículo.

-Si no es titular, Cédula Azul o Cédula Verde dentro de su plazo de vigencia con autorización del propietario para la salida del vehículo al extranjero. La autorización puede ser alguna de estas:

• Formulario “OM-2261 – Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino-Chileno” en original y duplicado, con la firma certificada ante la autoridad aduanera que corresponda según el domicilio del propietario del vehículo. En este caso la cédula verde deberá encontrarse vigente.

• Poder para conducir y extraer el vehículo del país otorgado ante escribano público. En este caso no será necesario que la cédula verde se encuentre vigente.

-Seguro extendido a Chile.

-El vehículo deberá tener grabado el número de dominio, como mínimo, en el parabrisas delantero, la luneta trasera. En los automotores que tengan 6 cristales o más también deberá estar grabado en los cristales laterales de mayor tamaño. Cuando la cantidad de cristales sea menor de 6 la grabación deberá realizarse en todos ellos.

Viaje con auto alquilado

-Carnet o licencia de conducir actualizado y vigente.

-Autorización para Circulación en el MERCOSUR –ACM- otorgada por la empresa arrendataria.

-La empresa arrendataria tiene que encontrarse inscripta en los registros de Rent a Car de la Aduana argentina y que estar autorizada a egresar del país por el paso elegido.

Viaje con animales

Para conocer cuáles son los requisitos vigentes a cumplir para el transporte de animales, la Inspección Veterinaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) te brinda la información al respecto.

Más información en www.afip.gob.ar/viajeros