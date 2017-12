La Bagualera de Seclantás prepara para este 22 de diciembre un show único y sin precedentes que promete disfrutarlo de principio a fin.

La cita será desde las 20:30 en el majestuoso Teatro Municipal, donde muchos talentos han apostado a difundir su arte y expresiones en este nuevo espacio de cultura ubicado en Av. Paraguay 1240; la noche se verá animada con la presencia de Vitae Folclore quienes vienen desde ya varios años sonando con todo en la movida folclórica de Salta; también formará parte de esta noche entre amigos El bandeño Paliza, la voz característica del hombre chaqueño que suena y resuena en la noche salteña; junto a ellos estará presente Carmencita de los valles, quien con su encanto y la dulzura en la voz que la caracteriza nos deleitará con las mejores piezas del cancionero popular; el show también tendrá la participación de Nico Fuentes, joven talentoso que con su voz va recorriendo escenarios abriéndose camino a sus doce años entre grandes de la música salteña; la cereza del postre se hará presente con las voces vallistas y puneñas de Narciza, Estela y Tomasa, quienes al ritmo de la copla y la baguala harán eco de la música ancestral que caracteriza a la mujer del valle salteño.

https://www.youtube.com/watch? v=jI44PEaYIMw

Norma Fabián, Nombre artístico: Norma Marín, la Bagualera Seclanteña.

Nació en el Paraje Seclantás Adentro-Seclantás Departamento Molinos-Salta.

“Desde muy niña entonaba mis coplas, amaba cantar fuerte que todos me escuchen. A los 5 años hice mi debut frente a mi primer público, fue el orgullo más grande para mi cantarle a los Marineros provenientes de Punta Alta Bs. As. Recuerdo que por muchos años fui la ganadora en los concursos de bagualas que solían hacer en las escuelas, nadie pudo destronarme jamás! A los 12 años deje el canto por mudarme a la Capital de Salta, como no conocía a nadie vinculado al canto no sabía cómo hacer para seguir con mi canto ancestral, y muchos se me reían cuando me escuchaban cantar una copla, decían que eso no era música. Pasaba el tiempo y en mi pecho brotaban coplas como agua de manantial”.

La propuesta está hecha de poder disfrutar una noche sensacional con mucho brillo, color y encanto musical totalmente variado; las entradas anticipadas las podés conseguir en calle Jujuy 133 o a los teléfonos 154699100, no te lo pierdas.