Los jueces Rubén Arias Nallar y Eduardo Barrionuevo, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, no hicieron lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Delfín Amadeo Castedo y Raúl Castedo, confirmando así su procesamiento.

Los Castedo habían sido procesados por los delitos de instigación de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Liliana Ledesma. En la misma resolución, el juez de Garantías Nelso Aramayo había dispuesto la prisión preventiva de los mismos.

Los jueces de alzada tuvieron en cuenta que el auto de procesamiento se encuentra debidamente fundamentado, ya que se expusieron debidamente los elementos de convicción necesarios conforme lo exige la ley.

Además, se hizo especial mención en el fallo, que no corresponde atacar las cuestiones básicas del hecho, por cuanto ya se encuentran condenados los otros imputados del caso. Es decir, no puede dudarse de su veracidad, pues ya han sido sucesos que han adquirido la condición de cosa juzgada, por lo que no pueden ser nuevamente examinados.

Destacaron que lo que realmente importa es la relación entre los datos de convicción incorporados, los hechos investigados, la participación que tuvieron los imputados, todo ello en grado de probabilidad, y el balance entre ellos, que le puedan permitir al juez interviniente decidir sobre la conveniencia o no de dictar la prisión preventiva.

Por ello, los jueces tuvieron por cumplidos estos requisitos para dictar tanto la prisión preventiva como el procedimiento de los causantes, con el grado de probabilidad necesario para la etapa procesal en que se encuentra la causa, ya que la certeza que pretende la defensa no es viable aún, sino que lo será en la etapa del juicio.

Por el homicidio de Liliana Ledesma ocurrido en Salvador Mazza en 2006, la ex Cámara en lo Criminal de San Ramón de la Nueva Orán condenó en 2010 a prisión perpetua a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Abdemar Moreno y Casimiro Torres; mientras que le impuso diez años de prisión a Patricia Guerra y cuatro años de prisión efectiva a Juan Moreno.