En la tarde de ayer, el talento deportivo juvenil tuvo su jornada de reconocimiento y premiación con la entrega de las Becas al Deportista Amateur 2018. La ceremonia contó con una amplia participación de ternados, familiares e invitados especial. Durante su desarrollo, quince promesas del deporte local fueron distinguidas con un incentivo económico que, desde el año 2014, el Concejo Deliberante entrega por el periodo de un año. Se trata de una Beca cuyo monto alcanza las 500 Unidades Tributarias ($3715), mediante la cual el cuerpo legislativo busca estimular el desarrollo de las habilidades de los jóvenes premiados.

La ceremonia inició con la presentación de autoridades municipales y provinciales, así como miembros del jurado que tuvo a su cargo la preselección y elección de los premiados. Al tomar la palabra, el concejal mandato cumplido y actual diputado provincial, Mario Moreno, explicó: “Para mí fue muy satisfactorio haber presidido la Comisión de Deportes, Turismo y Recreación. Estoy seguro que esta beca servirá para que los chicos puedan llegar a esa meta que tienen, sin abandonar sus sueños ni este camino que los sacará adelante”. Seguidamente, Romina Arroyo (SD) aprovechó la oportunidad para manifestar el valor de los beneficios a entregar, y sostuvo: “Esto que hoy hacemos es histórico, porque en la provincia nunca antes se premió a deportistas amateurs. Nosotros sabemos que no reciben ayuda porque no es un deporte rentado”. La edil además agregó: “Cada vez que hablamos a favor de la vida y en contra de las adicciones hablamos de ustedes, porque representan lo que queremos para nuestros jóvenes”.

Finalizadas las palabras alusivas, se dio inicio a la premiación. La primera deportista en ser reconocida fue Luciana Gennari, en la categoría Atletismo, quien además compartía terna con Milena Salin y Maximiliano Albarracin. La elegida por el jurado fue consagrada como campeona Nacional en Salto Triple y es ganadora de la medalla de Bronce en los Juegos Evita. Todos los jóvenes recibieron una medalla por estar ternados, mientras que Gennari obtuvo un reconocimiento especial tras imponerse en su terna.

A continuación se dio a conocer el nombre del ganador en la categoría Ajedrez, y fue el turno de Julián Vilca de acercarse hasta el escenario y recibir las distinciones correspondientes. Entre los logros con los que cuenta el joven, resalta ser representante argentino en las Olimpiadas sub 16 a realizarse próximamente en la India. Cabe destacar que la terna estaba conformada además por Dulce Belmonte y Lucas Gallo.

Para la categoría Básquet fueron considerados Gonzalo Regilon, Oscar Collado y Francisco Biaggini, siendo este último el ganador. El joven resalta por integrar la Pre selección argentina U 13 y ser finalista nacional de los Juegos Evita.

En tanto, el rubro Fútbol fue ganado por Benjamín Jurado, quien es miembro del plantel profesional del Club Atlético Central Norte. A él lo acompañaba en la terna Franco Darío Olivera y Giovanna Castronuevo.

Giovanni Lavenia (Karate) resultó ganadora de la categoría Artes Marciales, al imponerse a Martina Ramírez (Judo) y Gonzalo Romero (Taekwondo). La joven consiguió la mención gracias a su destacado desempeño y posicionamiento en el 2do puesto del Ranking Argentino, entre otros logros.

Rugby fue una de las disciplinas que también obtuvo un representante, se trata de Marcos Ozú, quien integraba la terna junto a Tadeo Alegre y Eliseo Morales. Sus importantes participaciones en torneos locales y nacionales lo colocaron al tope de la categoría.

Por su parte, Martin Cruz se consagró ganador en Béisbol, siendo integrante de la clase 1999 del seleccionado Nacional. Junto a él, estaban nominados Matías Pérez, y Bautista Ramón.

La categoría Vóley se encontraba representada por Camila Sánchez, Jeremías Medina Caso y Nicolás Martos. En la oportunidad fue Sánchez quien obtuvo el reconocimiento, al contar con títulos que la colocan como campeona del torneo de verano organizado por Gimnasia y Tiro, mejor jugadora de este campeonato, campeona apertura organizado por la ASV en la categoría sub 15, sub 17, sub 19 y subcampeona primera división, entre otros.

En Hockey resultó ganadora Martina Vilte, quien además ha sido convocada al seleccionado sub 18 y sub 21 damas con apenas 16 años. La acompañaban en dicha terna, Camila Raposo y Bautista Micheline.

Pablo Tomas Betancur Brito logró imponerse en la categoría Natación, la cual era integrada también por Martín Chamorro y Victoria Ramos. El joven seleccionado fue podio nacional medalla de bronce, 3° en 200 metros combinados, 4° puesto en 400 metros combinados, 7° en 100 metros libres y 8° en 100 mts espalda en el campeonato de la República de juveniles y juniors en enero del 2017 en CENARD Buenos Aires.

La categoría Deportes Especiales – Paralímpicos obtuvo en esta ocasión tres ganadores que se desempeñan en diferentes disciplinas deportivas. Se trata de Enzo Silveira (Natación), Agustín Soria (Bocha) y Gastón García (Futbol). Los mencionados jóvenes estuvieron compartiendo nominación con Rodrigo Mendoza, Sebastián Gallardo (ambos en fútbol para ciegos), Ezequiel Parada y Jonás Rueda (ambos en fútbol 7) Arturo Salazar y Nicolás Debate (ambos Bocha),

En esta cuarta edición de los permios se incorporó la categoría Deportes Combinados a las ya existentes. En la misma se consagró victorioso Maximiliano Nicolás Botilli, quien además es Campeón Argentino de Duatlón y logró el 7° puesto en el campeonato sudamericano de Triatlón en Costutri Formosa. Botilli estaba acompañado por Carina Aguirre y Zoe Leonard Mosca.

Finalmente, en Boxeo resultó ganador de la Beca Facundo Gutiérrez, quien además es medalla de Plata en el Torneo Nacional de Cadetes y de Bronce en Juegos Evita. La terna también estaba conformada por Aron Wanus y Rocío Machaiqui.

Al finalizar la entrega los deportistas e invitados presentes pudieron observar un video mediante el cual, ganadores de las ediciones anteriores de los premios comentaban como impactó de manera positiva la obtención del beneficio y la aplicación en su desempeño deportivo. Luego, al tomar la palabra el secretario de Deportes de la Provincia, Sergio Plaza, se dirigió a quienes no resultaron ganadores, sosteniendo: “Quiero decirles que los vamos a apoyar otorgándoles una beca por parte de la Provincia, poniendo así nuestro granito de arena para que el deporte siga creciendo”.

Como cierre del evento, los presentes disfrutaron de un agasajo especialmente preparado en el Hall del Concejo Deliberante.

Participaron de la premiación el concejal mandato cumplido y actual diputado, Andrés Suriani; el subsecretario de Deporte y Recreación de la municipalidad, Ricardo Passarell; el director de las Escuelas de Boxeo, Cristian Arias; la directora de Deportes Paralímpicos; y el periodista deportivo, Sergio Palópoli, entre otros.