El titular del organismo se reunió con preadjudicatarios de El Huaico para explicar la situación de las obras y convenir temas relacionados con las cuotas y escolaridad de los niños. Acordaron visitar en conjunto cada etapa de las obras.

El presidente del Instituto Provincial de Vivienda Sergio Zorpudes, se reunió con más de 50 preadjudicatarios de barrio El Huaico, quienes aguardan por la entrega de viviendas. El total de las casas de este grupo son 1049, distribuidas en distintos barrios, de la cuales cerca de 200 ya fueron entregadas durante este año.

Zorpudes explicó que dos tercios del total de los fondos para la ejecución de las casas provienen de Nación y un tercio de Provincia. Recordó que durante los últimos meses de 2015 y primer semestre de 2016 la cadena de pagos se vio interrumpida con Nación y los trabajos se afrontaron únicamente con financiamiento provincial, que no fue suficiente, por lo que se produjo un impacto en el plazo de obra.

“El Gobierno provincial proporciona el terreno donde se construyen las casas, además de financiar los nexos para dotar de infraestructura a los nuevos barrios. Esos costos están pagados en tiempo y forma y cumplimos con todas las empresas” manifestó Zorpudes, y agregó que “a las empresas no se les debe ningún certificado de las obras básicas, pero sí de sus actualizaciones, fondos que aguardamos de Nación. Las obras no están paralizadas”.

Durante la reunión se anunció que las viviendas de Chachapoyas etapa 1 y 2 estarán terminadas a fin de año; de igual manera sucederá con la etapa 8 de barrio El Huaico, mientras que las etapas 9, 11, 10, 7, 2 y 3 del mencionado barrio finalizarán paulatinamente durante el primer trimestre del año próximo, es decir, serán entregadas a medida de que se terminen.

Con respecto a las cuotas se acordó analizar el valor de las mismas. Mientras que para la escolaridad de los niños de las familias preadjudicatarias se entregará un certificado expedido por el IPV con el domicilio sorteado para ser presentado ante las escuelas del barrio.

Finalmente, Zorpudes se disculpó con las familias por la demora en la entrega de casas y dijo “sé que necesitan las viviendas, no puedo mentirles, soy ingeniero y sé hasta dónde puedo prometer, no voy a decirles algo que no pueda cumplir”. Con las familias presentes se acordó realizar una nueva reunión acompañada por un recorrido de obras por etapas.