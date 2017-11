En Seclantás este 25 de noviembre a las 11.30 hs., dio comienzo el Congreso Ordinario del Partido Justicialista, presidido por su titular Pablo Kosiner y secretarios que componen el mismo-

Con la presencia de 77 congresales, cantidad que dio quorum se dio comienzo a la presentación del Orden del Día.

Punto A

Conformación de la Comisión de Poderes

Dictamen con la incorporación de Claudia Toconás y Martín Kosoner como congresales por capital.

Aprobado

Punto B

A consideración el Acta de Congreso 2016 a la que se da lectura por Secretaría.

Aprobado

Punto C

Designación de dos congresales para firmar el Acta.

Aprobado

Los Puntos D, E,F, y G son relacionados a la aprobación del Balance Anual del Partido, que fue presentado por el Lic. José Alferi, el Informe anual del Consejo del Partido fue presentado por Osvaldo Salum, al Informe de CAP lo presentó Manuel Godoy y se pusieron a consideración los Informes de gestión de Senadores y Diputados Nacionales y provinciales que fue presentado por Rodolfo Urtubey, quien al tomar la palabra expresaba

Propuesta del senador Urtubey

El senador Rodolfo Urtubey planteó en el Congreso un plan de fortalecimiento y movilización del Partido Justicialista con la creación de cuatro comisiones: Misión e Identidad del PJ en el siglo XXI; Relaciones con la Comunidad; Acción Social para seguir representando y acompañando a los más necesitados socialmente; y por último de Enlace Legislativo. “Las características de estos espacios es que deben ser horizontales y abiertos”, explicó el senador.

Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad.

Al no haber otros temas que tratar se le da la palabra al Presidente del Partido Juan Manuel Urtubey

Urtubey: “Quiero que el peronismo ofrezca una alternativa de futuro, competitiva, moderna, democrática y popular”

Solicitó militar en cada barrio de Salta dando respuestas principalmente a los más necesitados: “El peronismo tiene que volver a enamorar, es una obligación moral que tenemos los dirigentes”.

Al inicio de su discurso, el presidente del Partido Justicialista de Salta, Juan Manuel Urtubey pidió pensar desde este espacio político en la realidad de los 23 departamentos y 60 municipios de la provincia.

Agregó que el peronismo debe ser interpelado por la sociedad y consideró “un grave peligro pretender convertir a nuestro movimiento y, por ende, a su estructura de participación democrática en una mera expresión de poder. Lo digo con todo respeto, porque cuando este partido no permitió la participación le tuve que ganar desde afuera. No cometamos dos veces el mismo error”.

Indicó que el peronismo tiene que apelar al “amor, consenso y participación de todos” como una nueva forma de representación en el siglo XXI. El peronismo tiene que volver a enamorar, es una obligación moral que tenemos los dirigentes”.

Con respecto a su renuncia a la presidencia del PJ después de las elecciones, sostuvo que “no fue una actuación sino que no pueden obligarme a acompañar a aquellos que quieren seguir haciendo lo mismo. Hagamos del peronismo un partido competitivo, un movimiento social que acompañe al pueblo; sobre todo, a los que menos tienen”

“Los grandes avances que se hicieron con el general Perón, pusieron a muchos actores que estaban debajo de la tierra en la superficie y le dieron voz. Esa tarea no terminó, no podemos pensar que está cumplida la función del peronismo”. Solicitó buscar al que trabaja en negro y nadie los representa, a los que no tienen trabajo, a la mujer golpeada que no tiene voz.

El presidente del PJ agregó que, en el mundo actual, la preocupación de las madres es el flagelo de la drogas y pidió a los militantes del peronismo “dar respuestas, dejar de discutir poder y cargos y salir a militar en cada barrio de Salta”.

“No me voy a sumar a la larga lista de mediocres que buscan decir que el Gobierno nacional es horrible, quiero ser mucho mejor, quiero que el peronismo ofrezca una alternativa de futuro, competitiva, moderna, democrática y fundamentalmente popular”, manifestó Urtubey.

Y expresó que “el gran desafío del peronismo en Argentina es expresar un país federal, entender que la variable de ajuste no son los trabajadores, que el equilibrio de las cuentas no se hace por ajuste sino por crecimiento y desarrollo productivo.

Urtubey marcó las acciones a futuro en torno a que la política argentina tenga al peronismo como actor fundamental. “Tenemos que construir y lo primero es el vínculo del peronismo con la sociedad, no alcanza con las veteranas prácticas políticas, debemos entender al mundo moderno” y recordó que la principal virtud de Perón fue la innovación. “No se puede reivindicar a Perón con posiciones conservadoras”, señaló.

Con respecto a los últimos dos años como Gobernador, indicó que continuará recorriendo toda la provincia como lo hizo desde diciembre de 2007.

En el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia que sufre la mujer, Juan Manuel Urtubey indicó que el peronismo debe llevar la bandera para la erradicación de este flagelo “como un compromiso marcado a fuego”.

También expresó el acompañamiento a las familias de los siete salteños del submarino ARA San Juan.

Con este discurso enfervorizado y lleno de consignas para los compañeros y compañeras que acompañaron el Congreso se dio por finalizado el mismo, con las estrofas de la Marcha Peronista.

