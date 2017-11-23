Mañana viernes a las 16 hs. en el Recinto de Sesiones de la Legislatura, se hará el acto de juramento de los 30 diputados electos en las elecciones generales del pasado 22 de octubre.
En la sesión preparatoria, luego de un cuarto intermedio tras la jura, se renovarán las autoridades de la Cámara de Diputados, secretarios y prosecretarios administrativos y legislativos.
Diputados electos en las elecciones generales del 22 de octubre:
DEPARTAMENTO: ANTA
DIPUTADOS: NAVARRO, ALEJANDRA BEATRIZ (FCV), PAZ, JAVIER MARCELO (PJ), SANDEZ, PEDRO (FS).
DEPARTAMENTO: CACHI
DIPUTADO: OLLER ZAMAR, MARCELO RUBEN
DEPARTAMENTO CAPITAL
DIPUTADOS: ROMERO, BETTINA INES (CPS), DE VITA, ISABEL MARCELINA (FCV), DIEZ VILLA, RICARDO JAVIER (CPS), SURIANI, ANDRES RAFAEL (PRO), VARG, MARIA SILVIA (CPS), MORENO, JULIO AURELIO (SST), GODOY, MANUEL SANTIAGO (PJ), MORENO OVALLE, MARIO ENRIQUE (MMS), CHIBAN, HECTOR MARTIN 18.020.268 (UCR), DEL PLA, CLAUDIO ARIEL (FIT).
DEPARTAMENTO: CHICOANA
DIPUTADO: LOPEZ, MARIA DEL SOCORRO (PJ).
DEPARTAMENTO: IRUYA
DIPUTADO: POCLAVA, ROBERTO 13.040.895 (PJ).
DEPARTAMENTO: METAN
DIPUTADOS: D’AURIA, HECTOR DANIEL (PJ), OTERO, ANTONIO SEBASTIAN (PRS), MOISES, GLADYS ROSA (CPS).
DEPARTAMENTO: ORAN
DIPUTADOS: LARA GROS, BALTASAR (FUR), DOMINGUEZ, SEBASTIAN JOSE 26.215.541 (CPS), MIZZAU, IVAN (FCV).
DEPARTAMENTO: RIVADAVIA
DIPUTADOS: RODRIGUEZ, JOSE FEDERICO (FUR), VILLA, JESUS RAMON (FCV).
DEPARTAMENTO: ROS. DE LA FRONTERA
DIPUTADOS: SINGH, KULDEEP (FS), OROZCO, GUSTAVO ORLANDO (SST).
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
DIPUTADOS: PAILLER, MANUEL OSCAR (FCV), MIMESSI, MARIO RENE (UCR),
PAREDES, GLADYS LIDIA (FCV).
DEPARTAMENTO: CAFAYATE
DIPUTADO: CISNEROS, SERGIO DANIEL (FUR).