Política

Salta: Mañana juran los Diputados electos

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Mañana viernes a las 16 hs. en el Recinto de Sesiones de la Legislatura, se hará el acto de juramento de los 30 diputados electos en las elecciones generales del pasado 22 de octubre.

En la sesión preparatoria, luego de un cuarto intermedio tras la jura, se renovarán las autoridades de la Cámara de Diputados, secretarios y prosecretarios administrativos y legislativos.

Diputados electos en las elecciones generales del 22 de octubre:

DEPARTAMENTO: ANTA

DIPUTADOS: NAVARRO, ALEJANDRA BEATRIZ (FCV), PAZ, JAVIER MARCELO (PJ), SANDEZ, PEDRO (FS).

DEPARTAMENTO: CACHI

DIPUTADO: OLLER ZAMAR, MARCELO RUBEN

DEPARTAMENTO CAPITAL

DIPUTADOS: ROMERO, BETTINA INES (CPS), DE VITA, ISABEL MARCELINA (FCV), DIEZ VILLA, RICARDO JAVIER (CPS), SURIANI, ANDRES RAFAEL (PRO), VARG, MARIA SILVIA (CPS), MORENO, JULIO AURELIO (SST), GODOY, MANUEL SANTIAGO (PJ), MORENO OVALLE, MARIO ENRIQUE (MMS), CHIBAN, HECTOR MARTIN 18.020.268 (UCR), DEL PLA, CLAUDIO ARIEL (FIT).

DEPARTAMENTO: CHICOANA

DIPUTADO: LOPEZ, MARIA DEL SOCORRO (PJ).

DEPARTAMENTO: IRUYA

DIPUTADO: POCLAVA, ROBERTO 13.040.895 (PJ).

DEPARTAMENTO: METAN

DIPUTADOS: D’AURIA, HECTOR DANIEL (PJ), OTERO, ANTONIO SEBASTIAN (PRS), MOISES, GLADYS ROSA (CPS).

DEPARTAMENTO: ORAN

DIPUTADOS: LARA GROS, BALTASAR (FUR), DOMINGUEZ, SEBASTIAN JOSE 26.215.541 (CPS), MIZZAU, IVAN (FCV).

DEPARTAMENTO: RIVADAVIA

DIPUTADOS: RODRIGUEZ, JOSE FEDERICO (FUR), VILLA, JESUS RAMON (FCV).

DEPARTAMENTO: ROS. DE LA FRONTERA

DIPUTADOS: SINGH, KULDEEP (FS), OROZCO, GUSTAVO ORLANDO (SST).

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

DIPUTADOS: PAILLER, MANUEL OSCAR (FCV), MIMESSI, MARIO RENE (UCR),

PAREDES, GLADYS LIDIA (FCV).

DEPARTAMENTO: CAFAYATE

DIPUTADO: CISNEROS, SERGIO DANIEL (FUR).

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