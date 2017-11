En el día de hoy el intendente Nacho Jarsún autorizó a que sean presentadas las denuncias contra el Sindicato ATE y a distintos medios de comunicación. Acompañan las denuncias distintas personas difamadas en los medios así como funcionarios y particulares.

Jarsún expreso: “En el día de hoy estamos presentando las denuncias contra el Sindicato de ATE y los medios de comunicación cómplices de las difamación y la mentira. Hacen circular una lista de personas que supuestamente tienen algún vínculo con el municipio, hay personas en esta lista que no existen. Como por ejemplo Martín Jarsún por favor que alguien me lo presente porque no lo conozco o no sabía que había otro Jarsún, se agranda la familia.También van a acompañar las denuncias personas que aparecen en esa lista y fueron embarradas con mentira porque jamás tuvieron relación alguna con el municipio. Ahora deberán comprobar lo que dicen estos “sindicalistas” o “periodistas”. Es importante que los vecinos sepan que bajo extorsión yo no negocio. Dejen de perder tiempo y vayan a trabajar, hagamos grande el país trabajando. Es necesario que esos medios de comunicación que son mercenarios sepan que no se van a llevar ni un peso del municipio, así que sigan hablando tranquilos que nosotros con hechos vamos a avanzar.