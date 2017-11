Dijo el diputado nacional Miguel Nanni luego de que fuera el único legislador del bloque que votó a favor de que se tratara ayer en el recinto el rechazo al impuesto del vino. También expresó su apoyo a la tercera prórroga de la ley, aprobada esta tarde, que impide los desalojos en tierras habitadas por indígenas.

El diputado nacional Miguel Nanni votó ayer en sesión a favor de que se tratara la eliminación de impuesto al vino. Único legislador del bloque Cambiemos que se mostró a favor de la iniciativa aseguró: “Antes de ser de Cambiemos o radical soy salteño. Sobre mí no hay obediencia debida”.

Luego de que la iniciativa no contara con la mayoría, Nanni manifestó: “El bloque se pronunció en contra de que se trate el proyecto, sin embargo me abrí en este tema no de acuerdo a los intereses del bloque Cambiemos si no de los productores salteños”.

En este sentido el legislador agregó que se encuentran a la espera de reuniones con el ministro de Economía Nicolás Dujovne para explicarle la medida.

Durante la sesión de Diputados, Nanni votó también a favor de la tercera prórroga de la Ley 26160. La misma suspende los desalojos en tierras habitadas por indígenas hasta que finalice el relevamiento catastral.

“Al principio cuando se aplicaba esta ley tuvo una muy buena recepción. Después se terminó desvirtuando. La demora que ha tenido el Estado hizo que la incertidumbre genere en algunos casos una pelea del pobre contra el pobre. Muchas veces se ha planteado en la Justicia la pelea de humildes campesinos con comunidades aborígenes”, destacó el diputado salteño durante su intervención en el recinto.

“Prorrogar esta ley ha sido decisión de todo el Congreso por tercera vez y tenemos muchos motivos para hacerlo pero requiere el compromiso del Estado que haga un serio relevamiento territorial y enfatizo la palabra sincero porque hasta aquí las cosas se hicieron de manera que se descuidaron los derechos aborígenes y se ha intentado hacer política de la forma más vil que uno puede ver”, completó.