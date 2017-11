MEDIA SANCIÓN A LA LEY DE MINISTERIOS

En un tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que promueve la modificación de la Ley N° 7905 y establece una reducción del número de ministerios y secretarías en la provincia, a fin de “mejorar la calidad institucional y la reducción del gasto público, optimizando la organización de las estructuras en los próximos años, para garantizar una eficaz gestión de gobierno en beneficio de la comunidad salteña”.

El Proyecto establece la reducción a 10 ministerios de los 12 que actualmente existen, mantiene la Jefatura de Gabinete y disminuye de 55 a 44 las secretarías.

De esta manera, los ministerios serían los de Gobierno; Derechos Humanos y Justicia; Primera Infancia; Asuntos Indígenas y Desarrollo Social; Educación, Ciencia y Tecnología; Cultura, Turismo y Deportes; Salud Pública; Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable; Seguridad; Infraestructura, Tierra y Vivienda; Economía.

El diputado Guillermo Martinelli explicó que existen dos aspectos para analizar en la aprobación de la Ley, el primero sobre la cuestión legal y constitucional de la misma y el segundo el análisis político.

En referencia a la cuestión legal y constitucional, el legislador explicó que el gobernador está avalado por los artículos 140 y 147 de la Constitución Provincial para diseñar las políticas que crea necesarias para gobernar de manera eficiente, por lo que considera un derecho del Poder Ejecutivo establecer los números de ministerios y secretarías que considere necesarios.

En cuanto a las decisiones estrictamente políticas de la ley, el diputado manifestó que hay varios puntos que merecen una crítica. El primero es la unificación del ministerio de Gobierno con el de Derechos Humanos y Justicia, porque considera que los objetivos de éste último pasarán a ser subvalorados.

Así también, Martinelli cuestionó la combinación de los ministerios de Trabajo y el de Industria, lo que significa un retroceso del trabajo en Salta, ya que a su parecer beneficia a los empresarios, dejando a la clase trabajadora en inferioridad.

Por su parte, el diputado Lucas Godoy declaró que no deben rechazar la ley ya que el gobernador tiene la facultad de hacer lo que crea conveniente para efectivizar la administración de la provincia.

“Lo central no está en el armado del organigrama gubernamental, sino en el contenido, ya que las diferentes áreas deben cumplir eficazmente con su trabajo, al margen de si se trata de una secretaría o un ministerio, para es necesario que los mismos cuenten con el financiamiento necesario para el desarrollo de sus tareas”, dijo el legislador.

El diputado Baltasar Lara Gros consideró que la reducción en los cargos públicos ayudará a utilizar con mayor eficacia los recursos con los que la provincia cuenta.

Sobre los ministerios y las secretarías, el diputado explicó que éstos tendrán un papel protagónico y deberán responder eficazmente a sus responsabilidades para con los salteños.

La diputada Gabriela Martinich manifestó que apoya la forma de gobierno que quiere plasmar Juan Manuel Urtubey, aunque solicitó a quienes vayan a asumir los diferentes cargos que: “No se queden detrás de un escritorio y vean con sus propios ojos los problemas en todo el territorio salteño para de esa manera buscar las mejores soluciones, fomentando la descentralización en la provincia”.

En este sentido, el diputado Matías Posadas explicó que esta Ley es muy importante para ejecutar efectivamente el plan de acción planteado por el Poder Ejecutivo, que se modifica no sólo en nombres y cantidad de cargos, sino también en el modo de gobierno.

“Anteriormente, la Jefatura de Gabinete era responsable de la toma de decisiones de todos los ministerios, con estas modificaciones se otorga mayores responsabilidades a las demás autoridades, asegurando un mejor desarrollo en las tareas que le competen a cada uno”, declaró el legislador.

El diputado Raúl Medina expresó que la nueva Ley de Ministerios es una facultad que tiene el gobernador para efectivizar sus formas de gobierno y aseguró que la burocracia no es la que genera derechos para los trabajadores, sino que es una positiva gestión.

“Con estas reducciones en el organigrama gubernamental, el gasto público se reduce en un 20% lo que fomenta el bienestar de los salteños”, dijo el legislador.

El diputado Ramón Villa explicó que el propósito de la Ley es reducir el gasto público para lograr cumplir diferentes objetivos de gobernación.

Sobre la tarea de los ministerios y secretarias, el legislador dijo: “necesitamos que cada uno de los responsables de las áreas tenga la suficiente autonomía para resolver problemas urgentes y no esperar la decisión del Jefe de Gabinete”.

Por su parte, el diputado Mario Ábalos manifestó su apoyo a la competencia del gobernador para elegir como estarán conformados y cuantos serán sus ministerios y secretarías; aunque aseguró que es su obligación como legisladores evaluar lo realizado por Juan Manuel Urtubey en estos diez años de mandato.

“Es raro que luego de 10 años el gobernador se diera cuenta que había que reducir el gasto público. Además, hay gastos exuberantes en publicidad oficial en Salta y otros 190 millones pertenecientes a su caja negra, mucho mayor a la unificación de algunos ministerios”, dijo el legislador.

En concordancia con su compañero de Bloque, la diputada Betty Gil expresó su apoyo al proyecto aunque consideró que hay otros aspectos en que se pueden ahorrar muchos más recursos para efectivizar el trabajo del Poder Ejecutivo.

La diputada Norma Lizárraga manifestó que su apoyo al Proyecto se basa en que es un derecho constitucional del gobernador diseñar el organigrama de su gabinete, aunque afirmó que no tiene en claro si los ministros y secretarios salientes son removidos porque no cumplieron con los objetivos o si su trabajo en las respectivas áreas no fue eficiente.

“Espero que las nuevas autoridades se ocupen de solucionar los problemas de los salteños y presenten cuando les sea solicitado los informes de control de su gestión”, declaró la legisladora.

En sintonía con la postura de Lizárraga, el diputado Martín De Los Ríos manifestó que el gobernador establece los instrumentos que el gobierno considera necesarios para una eficaz tarea, a pesar de no compartir las formas de trabajo.

Por su parte, el diputado Claudio Del Plá dijo que siempre es importante diferenciar las formas del contenido, considerando que la reforma sirve para rectificar una política que gobierna en Salta hace más de 20 años.

“El cambio en el gabinete provincial, es un alineamiento muy profundo con las políticas del gobierno nacional, lo que perjudica gravemente a los trabajadores y beneficia altamente a los capitalistas, profundizando aún más el modelo de ajuste en el país”, criticó el legislador.

Coincidiendo con el diputado del Partido Obrero, el diputado Humberto Vázquez manifestó su discrepancia con el Proyecto argumentando que no le parece que sea un ahorro sustancial de recursos eliminar solamente dos ministerios.

“No es obligatorio que apoyemos el Proyecto, los salteños nos eligieron para legislar correctamente y las facultades que tenemos nos lo permiten”, dijo el legislador.

El Proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos en negativo los cinco diputados del Bloque del Partido Obrero y el de Humberto Vázquez, y pasó al Senado en revisión.

SE APROBÓ LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CACHI

En un tratamiento sobre Tablas, la Cámara de Diputados aprobó, en el marco de la Ley 7931, el Proyecto de Ley que autoriza la realización de obras públicas y la adquisición de maquinarias de acuerdo al acta de la Comisión Departamental del municipio de Cachi.

El Proyecto prevé el suministro eléctrico para el Paraje Fuerte Alto Banda Norte y el barrio Luján; la conexión del nuevo pozo de agua con la cisterna y la reparación de redes en el Paraje Quipón Banda Este; la construcción de un salón comunitario en el Paraje El Cote; y la construcción de una plazoleta en el barrio Plan 005.

La diputada Liliana Guitián expresó que con la realización de estas obras se mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región.

El Proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

DIPUTADOS APROBÓ LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAYOGASTA

La Cámara Baja aprobó, en un tratamiento sobre Tablas, el Proyecto de Ley que autoriza la realización de obras públicas y la adquisición de maquinarias de acuerdo al acta de la Comisión Departamental del municipio de Payogasta, en el marco de la Ley 7931.

El Proyecto prevé la adquisición de una máquina enfardadora, una cortadora y un rastrillo de alfalfa con el fin de destinarlo a los pequeños productores de la región.

El Proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

SE APROBÓ LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE APOLINARIO SARAVIA

La Cámara de Diputados aprobó, en un tratamiento sobre Tablas, en el marco de la Ley 7931, el Proyecto de Ley que autoriza la realización de obras públicas de acuerdo al acta de la Comisión Departamental del municipio de Apolinario Saravia.

El Proyecto prevé el recambio de red cloacal y de agua potable y sus respectivas redes domiciliarias en calles de la localidad.

El diputado Javier Paz manifestó que la importancia de estas obras radica en la necesidad de los habitantes de la zona por mejorar su calidad de vida.

El Proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

SOLICITAN AL PODER EJECUTIVO DECLARAR LA EMERGENCIA AGRÍCOLA GANADERA POR PLAGAS DE LANGOSTAS EN EL QUEBRACHAL

Mediante un Proyecto de Declaración, La Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo declarar la emergencia Agrícola Ganadera por plagas de langostas en las zonas de Sauce Bajada, Alto Alegre y San Miguel, en el municipio de El Quebrachal.

El diputado Pedro Sández, autor del Proyecto, manifestó que el daño que ocasionó la plaga de langostas en la zona fue muy grande, por lo que es indispensable la ayuda desde provincia y desde nación para lograr subsanar las pérdidas.

Por su parte, la diputada Alejandra Navarro explicó que los productores de la zona sufrieron a las langostas por más de nueve días, lo que según expertos en el tema, significa que dejaron huevos por lo que en el corto tiempo, podían sufrir otro ataque mucho peor.

El Proyecto fue aprobado por unanimidad.

DIPUTADOS RECONOCIERON LA TRAYECTORIA DE SARA PISACIC DIRECTORA DE LA ESCUELA GRAL.BELGRANO EN LA CIUDAD DE METÁN

Al inicio de la sesión, la Cámara de Diputados hizo entrega de una distinción a Sara Pisacic, por su trayectoria como docente y directora de la Escuela General Belgrano en la localidad de Metán.

Sara Pisacic, se desempeñó 37 años como docente y cumplió 26 años como directora en la Escuela Gral. Manuel Belgrano de Metan.

La iniciativa fue presentada por el diputado Emanuel Sierra, quien agradeció el trabajo que realizó como docente y directora estos años ya que permitió forjar el camino de muchas generaciones de metanenses.

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL RECIBIÓ A ASORSA POR EL PROYECTO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS SORDAS

Diputados que integran la Comisión de Legislación General recibieron al presidente de la Asociación de Sordos de Salta (ASorSa), Enzo Rizzi, con quien analizaron el proyecto de Ley presentado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Santiago Godoy, que establece la equiparación de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas.

Durante la reunión, Rizzi, a través de una intérprete del lenguaje de señas, señaló que “esta Ley es importante para las personas sordas, porque son muy grandes las barreras que tenemos en todos los sectores de la sociedad, estamos hablando que no tenemos la posibilidad de acceder ni a un trabajo”.

“Yo tengo la suerte de tener un trabajo y hacerme entender con las personas, pero el 95% por ciento de la comunidad sorda no sabe leer, ni escribir, directamente no se pueden comunicar porque nosotros hablamos otra lengua”, dijo Rizzi.

Por otra parte, se refirió al servicio de intérpretes de la Lengua de Señas, en los hospitales públicos y en el Poder Judicial y solicitó que “se brinde este servicio a las personas sordas durante los procesos judiciales y extrajudiciales, desde el momento que se hace una denuncia en la comisaria”.

Además, el presidente de la Asociación de Sordos, hizo hincapié en la necesidad de contar con intérpretes de la lengua de señas en los hospitales públicos, “muchos de nosotros aguantamos el dolor, porque cuando accedemos a un hospital no nos podemos comunicar, ni si quiera podemos pedir un turno porque la mayoría se hace por vía telefónica”.

“En Salta capital existen 500 personas sordas a las que se las está capacitando para que aprendan la lengua de señas y en la actualidad ya contamos con 12 personas intérpretes que pueden brindar esos servicios”, sostuvo Rizzi.

Asorsa hará llegar en la semana las sugerencias propuestas para el armado del dictamen final del proyecto y el próximo martes se tratará en la Sesión Ordinaria.

Estuvieron presentes, los diputados, Lucas Godoy, Mario Ángel, Alberto Abadía, Gustavo Ruiz, Gustavo Scavuzzo, Ramón Villa, Guillermo Martinelli, Matías Posadas y Claudio Del Pla.