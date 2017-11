La jornada será el 12 de noviembre de 15 a 19 hs en el Museo Arias Rengel, con entrada gratuita y ademas una exposición de videojuegos argentinos

El encuentro de Desarrolladores de Videojuegos salteños es organizado por la subsecretaria de Promoción Cultural. La invitación es abierta al público de manera gratuita.

La cita es el domingo 12 de noviembre de 15 a 19 hs en el Museo Arias Rengel (Florida 20). Los temas que se expondrán son los siguientes:

– Vías de financiamiento para videojuegos

– Objetivos para la Industria Salteña de Videojuegos

– Exposición y feedback de juegos desarrollados en Salta

– Exposición de Videojuegos Argentinos cortesía de la Asociación de desarrolladores de videojuegos argentinos (ADVA)

Estos son los videojuegos argentinos que se van a exponer:

Project Root y Dogos del estudio OPQAM https://www.youtube.com/watch?v=VJKxPVE1kUA

– Blue Rider del estudio Ravegan https://www.youtube.com/watch?v=vVi5oEK70SI

– Serena del estudio Senscape https://www.youtube.com/watch?v=D5kyPhl-Vvs

– Fallen: A2P protocol del estudio Red Katana https://www.youtube.com/watch?v=aAuqvZ_2FYo

– Hidden: On the trail of the Ancients del estudio Lost Spell https://www.youtube.com/watch?v=vTt0As2BaQg

– Orange Adventure del estudio Indio Games https://www.youtube.com/watch?v=DZIaXtweyQ8

– Doorways: Holy Mountains of Flesh del estudio Saibot Studios https://www.youtube.com/watch?v=qi7vdbilapg

– You´re Grounded del estudio Random games https://www.youtube.com/watch?v=T6qOTT-PPaE

– My Tower My Home del estudio Shoor Games https://www.youtube.com/watch?v=TXYm8EDzFDw

– Ethereal del estudio NonSense Arts https://www.youtube.com/watch?v=bBnL4D2DDUc

– BalanCity del desarrollador Fernando Cordoba https://www.youtube.com/watch?v=wdQ4rFlwB7M

– Pichón del desarrollador Lisandro Lorea https://www.youtube.com/watch?v=4or9neuIvNw

– Kelvin and the Infamous Machine del estudio Blyts https://www.youtube.com/watch?v=tAaqg_pBOOc

– El Papel del estudio Killabunnies http://killabunnies.com.ar/el-papel.php

– VRoom del estudio Mantaray https://www.youtube.com/watch?v=d9OwAKfZ-yE

– Okhlos del estudio Coffee Powered Machine https://www.youtube.com/watch?v=FOcfOgWI30Q

– Darkestville Castle del estudio Epic Llama https://www.youtube.com/watch?v=hKG9ZkwPU5U

– Ernesto del desarrollador Daniel Benmergui https://www.youtube.com/watch?v=19YUCqIqf2M