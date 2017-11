Los Presidentes de los Bloques Políticos, elevaron al Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Manuel Santiago Godoy, los siguientes proyectos para incorporarlos en el Acta de Labor Parlamentaria para la Sesión Ordinaria del día 7 de noviembre en el siguiente orden:

1. Proyecto de Ley. Autor: Santiago Godoy, Alberto Abadía, Gustavo Scavuzzo, Mario Ángel y Lucas Godoy. (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.918/17.

Ley de equiparación de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas.

Sin dictámenes de las Comisiones de Derechos Humanos; de Educación; de Salud; de Justicia; de Asuntos Laborales y Previsión Social; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El presente proyecto de Ley tiene como objeto promover la equiparación de las personas sordas e hipoacúsicas en el ámbito territorial de la provincia de Salta. Esta iniciativa se materializa en función a una solicitud de la Asociación de Sordos de la provincia de Salta, mediante la cual peticiona la prestación del servicio de Lenguaje de Señas Argentina y capacitación laboral a cargo del Ministerio del Trabajo de la Provincia, con el objeto de encarar proyectos laborales y sociales de interés para dicha comunidad.

2. Proyecto de Ley. Autor: Lucas Godoy (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.459/16.

Adhiérase la provincia de Salta a la Ley Nacional 27.092, que instituye el 2 de octubre de cada año como Día Nacional de la No Violencia.

Sin dictámenes de las Comisiones de Derechos Humanos; de Educación; y de Legislación General.

Breve Síntesis: En nuestro país el 2 de octubre fue instituído como el Día Nacional de la No Violencia a través de la Ley 27.092, en la que se invita a las provincias a adherir a la norma con el objeto de desarrollar contenidos destinados a la comprensión del significado, promoviendo la conciencia sobre el mensaje de la No Violencia para que toda la sociedad pueda alcanzar esta visión y logre adoptarla para la resolución de distintos conflictos, ya sean individuales o colectivos. El día propuesto corresponde al aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de Independencia de la India y principal propulsor de la filosofía y estrategia de la no violencia.

3. Proyecto de Declaración. Autor: César Córdoba (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.269/16.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial y los Legisladores Nacionales de Salta, gestionen ante las Autoridades de Gendarmería Nacional, el aumento de efectivos de este organismo, en el departamento Los Andes.

Con dictamen de la Comisión de Seguridad y Participación Ciudadana.

4. Proyecto de Declaración. Autor: Alejandro San Millán (Bloque Salta Federal). Expte. 91-38.524/17.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial incorpore en el Presupuesto Ejercicio 2018, la refacción parcial o total del inmueble donde la Fundación REVIVIR desempeña sus actividades.

Sin dictamen de la Comisión de Obras Públicas.

5. Proyecto de Declaración. Autor: Sebastián Casimiro (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.411/16.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos correspondientes, declare Reserva Natural el lecho del río Colorado, desde su unión con el río El Alisal hasta su origen en la Laguna Brava, ubicado en el departamento Cafayate.

Sin dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

6. Proyecto de Ley. Autores: Ramón Villa, Eduardo Leavy, Lucas Godoy, Mario Alberto Vilca, Enrique Dominguez, Alberto Abadía, Gustavo Ariel Ruiz y Ellio Royano. (Bloque Frente para la Victoria). Expte. 91-38.551/17.

Modificar el artículo 9° de la Ley 7658 referente a la suspensión por dos años, a partir del 31 de diciembre de 2017, de las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.

Sin dictámenes de las Comisiones de Legislación General; y de Producción.

Breve Síntesis: El presente proyecto de Ley tiene por objeto modificar el artículo 9° de la Ley N° 7658 de “Regulación Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales”, con la finalidad de prorrogar por un nuevo período de tres años los desalojos de las tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores que se encuentren en condiciones de adquirir por prescripción, según lo dispuesto por los artículos 1898 y 1899 del Código Civil y Comercial.

7. Proyecto de Ley. Autores: Claudio Ariel Del Plá, Norma Elizabeth Colpari, Julio Oscar Quintana, Gabriela Patricia Jorge y Arturo César Alberto Borelli. (Bloque Partido Obrero). Expte. 91-38.309/17.

Modificar el artículo 9° de la Ley 7.658, referente a la suspensión por 3 años de las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.

Sin dictámenes de las Comisiones de Legislación General; y de Producción.

Breve Síntesis: La Ley 7.658 no ha cumplido con ninguno de los objetivos propuestos. Es el mismo Ministerio de Ambiente y Producción el que ha dado cuenta en la Cámara de Diputados sobre lo acotado de su relevamiento de familias campesinas, afirmando que sólo se ha cubierto un sector del departamento Rivadavia y se ha dejado de lado el resto de la provincia. Tampoco se han llevado a la práctica ninguna política de impulso a la producción y mucho menos un plan de regularización dominial.

8. Proyecto de Ley. Autores: Guillermo Martinelli y Jorge Guaymas ( Bloque Salta Nos Une). Expte. 91-38.286/17.

Modificar los artículos 39, 53 inc. c), 63, 535, 537, 546, 551, 553, 554, 559 inc. f) y 561 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta, Ley 7690; y arts. 1° inc. b), 4°, 5°, 6°, 7°, 28, 32 inc. I), y 36 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal 7716, debiendo sustituirse los vocablos “Tribunal de Impugnación” por “Tribunal de Casación Penal”.

Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; y de Legislación General.

9. Proyecto de Declaración. Autor: Juan Emilio Fernández Molina (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.549/17.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, arbitre los medios necesarios para proveer de una fotocopiadora, a la oficina del Registro Civil, ubicada en el Hospital Dr. Joaquín Castellanos de la ciudad de General Güemes.

Con dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.