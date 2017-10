En un Partido Justicialista colmado de militantes, tanto adentro como afuera de la sede, se celebró un nuevo Día de la Lealtad Peronista, que a su vez fue el cierre de campaña de los candidatos de la Lista 2 que el domingo participarán en las elecciones legislativas.

El titular de la Comisión de Acción Política del PJ y candidato a diputado, Manuel Santiago Godoy fue uno de los oradores principales de la tarde. Allí aprovechó para agradecer a quienes colaboraron con el buen resultado de las elecciones PASO, que dejó al justicialismo como la fuerza más votada.

“Quiero agradecer a los que nos votaron, el peronismo inició un camino de reconciliación entre todos los compañeros. Por eso debemos trabajar, como lo venimos haciendo, para volver a ganar el domingo”, expresó Godoy.

“La Lealtad en el peronismo es siempre con el pueblo y la lealtad es cumplir con esa gran bandera del PJ que es la Justicia Social. Justicia Social es más educación, más salud, más trabajo y también pararse ante los poderosos y exigir lo que nos corresponde a los salteños. No queremos que la provincia reciba un peso de menos que el que nos corresponde, no vamos a dejar que avancen con un recorte desde el Gobierno Nacional”, expresó Godoy en su discurso.

También destacó que la elección es para elegir legisladores “por eso es que debo agradecer a aquellos sectores que colaboraron para que tengamos muchas y buenas leyes, como la del Cannabis Medicinal, TDAH, el proyecto de Trombofilia, la extensión de licencias por maternidad, defensa legal gratuita a víctimas de delito y tantas otras que logramos en estos últimos años y que surgieron por demandas concretas de la sociedad”.

En el cierre de su parlamento Godoy señaló que “es un orgullo caminar los barrios junto al gobernaador Urtubey, allí se nota el aprecio que le tienen los salteños” y finalizó asegurando que “un triunfo en estas elecciones nos permitirá comenzar a trabajar para que un peronista salteño llegue a la Casa Rosada. Podemos hacer historia y esa historia comienza a escribirse hoy”, cerró el presidente de la CAP, muy aplaudido por los presentes.

Previamente la candidata a diputada, Edith Cruz, dio un emotivo discurso en el que hizo hincapie en la necesidad de que la lealtad sea el compromiso con los que menos tienen.

En tanto el candidato a concejal, Ernesto Alvarado, expresó sentirse orgullos que en el acto estuviese toda la representación gremial presente. “Eso me llena de orgullo”, dijo.

El otro candidato a diputado, Gustavo Soto, arremetió contra las políticas nacionales que perjudican a los trabajadores y también señaló que en el acto del PJ “está el verdadero peronismo, el que nunca se fue por conveniencia o por un cargo y que ahora desde el macrismo dicen que son peronistas”.

Durante el acto habló también la candidata a diputada nacional Liliana Guitian, que coincidiendo con su compañero de lista Andres Zottos, garantizaron que defenderán los derechos adquiridos de los trabajadores y que no votarán a favor de ningún proyecto para elevar la edad jubilatoria”.

También dijo unas palabras un eufórico Adrián Valenzuela, candidato a senador por el Frente Unidad y Renovación, quien tras pedir permiso para hablar “en la casa del PJ,”, aseguró que “aquí se siente la victoria del próximo domingo. Este 22 de octubre haremos historia”.

En tanto el vicepresidente del Partido, Miguel Isa expresó que el PJ sigue levantando las banderas de Evita y de Perón, y pidió el apoyo a los candidatos porque “el del justicialismo es el mejor proyecto”.

El cierre del acto estuvo a cargo del presidente del PJ y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que no dudó en calificar al Justicialismo como la columna vertebral del Frente UR.

“Los peronistas debemos entender que lealtad es con el pueblo y que es un camino de ida y vuelta, la lealtad no es con la camarilla de poder, es con los invisibilizados, los vulnerables, con las madres que no saben si van a tener futuro para sus hijos. Eso es la lealtad”, expresó el gobernador.

Además pidió que los que se robaron “hasta las cenizas de los ceniceros no vengan a corrernos con el peronómetro. Lealtad es estar al lado de los humildes, lealtad es no robar, lealtad es trabajar por las mujeres que tienen a sus chicos con desnutrición, lealtad es no robar, lealtad es trabajar para que tengan viviendas las familias que no la tienen, lealtad es no robar, lealtad es trabajar para darle un futuro a Salta y a la Argentina”.

Urtubey terminó su discurso pronosticando que “se ganará la senaduría con Valenzuela, se ganará con el Indio Godoy la diputación y con el compañero Alvarado para el Concejo”.