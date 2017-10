El Gobernador llamó a votar a los candidatos del Frente Unidad y Renovación porque “representan los intereses de los salteños y no se suman a la disputa entre el macrismo y el kirchnerismo”.

En el arranque de la última semana de campaña, el Gobernador y líder del frente Unidad y Renovación, Juan Manuel Urtubey, pidió a los salteños que voten a los candidatos de ese espacio.

En el programa “Interpelados”, que se emite por Canal 9 de Salta, el mandatario se refirió a la campaña electoral, que ya entró en su tramo final. Al respecto, dijo que está “muy contaminada” por la fuerte disputa que se da en la provincia de Buenos Aires entre el oficialismo y el kirchnerismo. “Se generó un clima que los argentinos no nos merecemos. La Argentina está para vivir algo diferente, hay que dejar de lado las diferencias y empezar a trabajar en las cosas que nos unen”, afirmó.

En ese sentido, señaló que, en Salta, el Frente Unidad y Renovación planteó “un escenario de los salteños, con los salteños y para los salteños”.

“Tenemos candidatos que van a representar nuestros intereses. Hicimos un esfuerzo enorme por corrernos de esa absurda brecha y lo hemos logrado. Nosotros no estamos ni con Mauricio Macri ni con Cristina Kirchner”, enfatizó Urtubey.

Consultado sobre su postura de apoyar la gobernabilidad del ejecutivo nacional, el Gobernador aseguró que pretende seguir ayudando porque “lo importante es la Argentina. “Necesitamos que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a todos los argentinos, a pesar de que hay dirigentes de ese espacio que hacen campaña en mi contra”, señaló y añadió: “Ayudar no significa acompañar en aquello en lo que no coincidimos. En donde hay diferencias grandes no vamos a acompañar”.

En relación con el futuro del peronismo, a nivel nacional, Urtubey dijo que “es posible” un reagrupamiento pero que se trata de una “larga tarea que tenemos por delante, pero lo vamos a hacer. Si hay conciencia, podemos llegar al 2019 como una alternativa superadora, pero no con la unidad a cualquier precio”. No obstante, advirtió que “no alcanza solo con el peronismo” y que se debe mirar “hacia el futuro y no hacia el pasado para que el peronismo no sea conservador. La Argentina tiene que ir para adelante”.

Por otro lado, el líder de Unidad y Renovación confía en los votos conquistados por todos los candidatos del frente: “Los votos son del espacio”, destacó. Y agregó que “Andrés Zottos -candidato a diputado nacional- es una persona preparada y tiene experiencia en el Congreso. Pero no fue mi candidato, dejé que todos compitiesen y se formó una lista con representantes de los distintos espacios. Apuesto a que nuestro frente haga valer lo colectivo frente a lo individual. No hay votos de los candidatos, hay votos de Unidad y Renovación, del conjunto”.

Urtubey negó que, tras las elecciones del domingo, vaya a lanzar su candidatura nacional. “Eso más bien tiene que ver con especulaciones que hacen mis posibles rivales. Yo soy gobernador de Salta y tengo que seguir trabajando para que las cosas sigan saliendo bien”.

En ese sentido, indicó que necesita que “me sigan acompañando y voten a Andrés Zottos y a Adrián Valenzuela y a cualquiera de los diputados de nuestro espacio. Los necesito para trabajar estos dos años que me quedan”.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario se refirió a la candidatura de Valenzuela, al afirmar que Salta “necesita de gente que venga con la mente totalmente abierta y que pueda generar los cambios que todavía hacen falta. Adrián tiene una mirada muy abierta y desprejuiciada y Salta tiene que seguir yendo hacia adelante”.

Por último, expresó que el domingo se puede dar un resultado que no se daba hace mucho tiempo y que tiene que ver con que el Partido Justicialista puede ser la fuerza más votada en la Capital. “Eso sería una alegría inmensa”, finalizó Juan Manuel Urtubey.