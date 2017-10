Después de un mes y medio de preparación, el equipo dirigido por Pablo Martínez recibirá mañana a la noche a Unión Orán, a partir de las 22 zona sur de la ciudad.

Uno debutará y hará realidad un sueño más, el otro seguirá siendo parte de la tercera categoría del básquet por séptima temporada consecutiva. El Tribuno Básquetbol (TBB) y Unión Orán se verán las caras por primera vez mañana, a partir de las 22, en el Complejo Nicolás Vitale de la zona sur de esta ciudad, escenario ubicado en calle La Razón s/n del barrio El Tribuno. El equipo verdolaga, dirigido por Pablo Martínez, comenzará a transitar el Torneo Federal de Básquetbol (TFB). Será la primera fecha en la División NOA para los salteños de capital y el interior, el valor de las entradas será de $70 se podrán adquirir en la boletería del club horas antes del partido.

El TBB conformó su estructura con cuatro refuerzos: Marco Diez (escolta), Emiliano Cancina (alero), Iván Albornoz (pivote) y el norteamericano nacionalizado argentino Eric Freeman (pivote), quienes se sumaron a la base que obtuvo el ascenso en el Cuadrangular Final (Final Four) disputado en Tucumán en la última edición de la Ex-Liga C. Maximilano Saravia (base), Facundo Arias Binda (alero), Federico Parada (ala pivote), Lucas Villalba (escolta U22) y una lista de juveniles también del club de la zona sur.

Con la experiencia de haber disputado todas las ediciones del Torneo Federal desde que pasó a estar bajo la órbita de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), el equipo de Unión Orán llegará a la capital salteña con una estructura armada de último momento, dado que una vez más sus dirigentes tenían la incertidumbre de no saber si seguirían recibiendo el apoyo del Gobierno salteño para encarar una nueva temporada. La ayuda llegó y Unión sigue siendo parte de la tercera categoría del básquet nacional.

Las voces

“Se respira mucha ansiedad en el ambiente es un presente histórico para el club, esperamos empezar con una victoria sabiendo que no será un torneo fácil, de todas formas somos optimistas y tenemos buenas expectativas”, sostuvo uno de los jugadores símbolos no solo del TBB sino también del básquet salteño, Federico Parada. Por su parte, el escolta Marco Diez sostuvo: “Estamos tranquilos por lo hecho hasta acá y con muchas ganas de empezar. No nos sentimos presionados así que vamos a poder disfrutar de la nueva edición del Torneo Federal”.

Respecto al partido de mañana que el club verdolaga afrontará ante el otro combinado salteño, Diez apuntó: “El encuentro va a ser muy duro dado que somos jugadores que no nos conocemos y vamos a poner todo para empezar ganando en el torneo”.

Por último, Pablo Martínez, entrenador en jefe del TBB, remarcó que su equipo está bien y con muchas ansias de comenzar. “Motivados y dispuestos a dar todo por el primer juego. Seguramente, al tratarse del debut habrá algún nivel de nervios y hay que tratar que no nos jueguen una mala pasada. Debemos estar tranquilos y confiados porque venimos trabajando muy bien, deseamos tener un gran juego de local para toda nuestra gente”.

Los Equipos

Tribuno Básquetbol: Maximiliano Saravia (mayor), Marco Diez (mayor), Lucas Villaba (U22), Emiliano Cancina (alero), Facundo Arias Binda (alero), Federico Parada (ala pivote), Iván Albornoz (pivote) y Eric Freeman (pivote). DT: Pablo Martínez. AT: Rodrigo Villalobos y José Medina. PF: Javier Gómez.

Unión Orán: Juan José Hugo (mayor), Patricio Cadillac (mayor), Matías Pinto (mayor), Federico Arnodo (mayor), Nicolás Montero (mayor), Lucas Gómez García (mayor), Luis Angel Ponce (mayor) y Lucas Fernando Silva (U22). DT: R. Cabrera.

Árbitros: Ariel Mudski (SdE) y Luis Chacana (Salta).

Comisionado Técnico: Mario Burgos.

Cancha: Complejo Nicolás Vitale (TBB, Salta).

Fecha: 1ra División NOA.