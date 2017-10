Los Presidentes de los Bloques Políticos, elevaron al Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Manuel Santiago Godoy, los siguientes proyectos para incorporarlos en el Acta de Labor Parlamentaria para la Sesión Ordinaria del día 10 de octubre en el siguiente orden:

I. SENADO

1. Proyecto de Ley nuevamente en revisión. Expte. 91-37.685/17.

Implementar la atención podológica en los Hospitales Públicos y Centros de Salud de la provincia de Salta para la asistencia preventiva y terapéutica de patologías podológicas.

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

2. Proyecto de Ley nuevamente en revisión: Expte. 91-36.756/16.

Créase el “Registro Provincial de Personas Desaparecidas y el Protocolo de Actuación”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta.

Sin dictámenes de las Comisiones de Derechos Humanos; de Seguridad y Participación Ciudadana; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

II. DIPUTADOS

1. Proyecto de Ley. Autor: Santiago Godoy (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.728/17.

Fomentar y promocionar la Actividad Audiovisual en su dimensión cultural e industrial en todo el ámbito del territorio de la provincia de Salta.

Sin dictámenes de las Comisiones de Producción; de Cultura; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: Teniendo en cuenta la necesidad de incorporar industrias y crear empleos para la provincia de Salta, se busca dar un impulso y fomento al sector de las producciones audiovisuales de la Provincia. Así como la Industria del Cine en Argentina ha recuperado peso en la taquilla, la Comunidad Audiovisual de Salta no es ajena a esa realidad y cuenta con una estructura cada vez más sólida, cualificada y especializada para garantizar producciones nacionales y extranjeras.

2. Proyecto de Ley. Autora: Emilia Figueroa (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.735/17.

Crear el marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad, a fin de potenciar el desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser humano, logrando el desarrollo armónico e integral de la niñez, a través de la promoción de la estimulación prenatal y temprana.

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Derechos Humanos; de Asuntos Municipales; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El propósito de esta Ley es establecer el marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad a fin de potenciar el desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser humano logrando así un Ser armónico e integral sin exclusión alguna.

3. Proyecto de Ley. Autores: Lucas Godoy y Ramón Villa (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.475/16.

Establecer el Régimen de Regulación del Ejercicio de la Profesión del Instrumentador Quirúrgico.

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; y de Legislación General.

Breve Síntesis: La Provincia de Salta en la actualidad no cuenta con una ley y/o reglamentación que regule la actividad del Instrumentador Quirúrgico como colaborador directo, integrando activamente el equipo técnico-profesional que se realizan en los establecimientos y/o centros quirúrgicos asistenciales.

4. Proyecto de Ley. Autor: Ramón Villa (Bloque Frente para la Victoria). Expte. 91-38.366/17.

Los procesos eleccionarios de autoridades provinciales y municipales de la provincia de Salta se deben realizar por medio de la utilización de Boleta Única.

Sin dictamen de la Comisión de Legislación General.

Breve Síntesis: El presente proyecto de ley tiene por objeto implementar en la Provincia de Salta el sistema de boleta única de papel para las elección de los cargos provinciales a partir del año 2019.

5. Proyecto de Declaración. Autora: María del Socorro López (Bloque Justicialista). Expte. 91-38.303/17.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios necesarios para realizar la construcción de Dársenas de Hormigón de acceso y/o giro en la localidad El Carril, Ruta Nacional 68.

Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; y de Hacienda y Presupuesto.

6. Proyecto de Ley: Claudio Del Plá, Norma Colpari, Julio Quintana, Gabriela Jorge y Arturo Borelli. (Bloque Partido Obrero). Expte. 91-38.282/17.

Los estudiantes de nivel secundario, terciario y BSPA de la Provincia, de gestión pública o privada, tendrán derecho a constituir Centros de Estudiantes Autónomos, que los representarán ante las autoridades; y derogar la Ley 6.616.

Sin dictámenes de las Comisiones de Legislación General; y de Educación.

Breve Síntesis: Es insostenible, que en un país donde se habilitó el voto a los jóvenes desde los 16 años, se mantengan restricciones a la formación de centros estudiantiles, que muchas veces se convierte en la prohibición de facto de al arbitrio de cada autoridad escolar. Más insostenible aun es la dura realidad por la que está pasando la juventud salteña con los índices más altos del país en suicidios juveniles.

7. Proyectos de Ley. Autora: Betty Gil (Bloque Salta Nos Une). Exptes. 91-37.863/17 y 91-38.069/17.

Modificar la Ley 7970 “Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

Sin dictámenes de las Comisiones de Derechos Humanos; de Justicia; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: nuestra Ley Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (ley nacional 26.061) crea la figura del Defensor del niño, cobrando particular sentido e importancia por cuanto según lo específica y determina es función del mismo, velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales correspondientes. (Art. 55 inc. c, Ley 26.061). Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de estos. (Art. 55 inc. e, Ley 26.061).

8. Proyecto de Declaración. Autora: Rosana Guantay (Bloque Frente para la Victoria). Expte. 91-38.265/17.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, arbitre los medios necesarios para la implementación de nuevas carreras de nivel terciario en el departamento La Caldera.

Sin dictámenes de las Comisiones de Educación; y de Hacienda y Presupuesto.

9. Proyecto de Declaración. Autor: César Córdoba (Bloque Justicialista). Expte. 91-38.342/17.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Legisladores Nacionales, arbitre los medios necesarios para la concreción de la obra de pavimentación en la Ruta Nacional 51 en el tramo San Antonio de los Cobres a Paso de Sico.

Sin dictamen de la Comisión de Obras Públicas.