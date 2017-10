El partido corresponde a octavos de final y se disputará este miércoles, a partir de las 21.10, en el estadio Padre Martearena.

Salta sigue siendo sede de la Copa Argentina, el certamen de fútbol más federal del país. Este miércoles, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín se medirán por los octavos de final en el estadio Martearena, desde las 21.10.

La Copa está en su etapa decisiva y ambos equipos buscarán llegar a los cuartos de final. El Decano tucumano, que juega la Superliga, viene de eliminar nada menos que a Independiente y quiere estar entre los ocho mejores equipos del país. Sarmiento, que participa del torneo Nacional B, llega a esta instancia tras dejar en el camino a Sacachispas y quiere seguir dando sorpresas en el torneo.

El partido de este miércoles será el tercero que se disputa este año por la Copa Argentina en Salta. El estadio Martearena fue sede esta temporada de los duelos: Atlético Tucumán vs. All Boys y River vs. Atlas, ambos correspondientes a los 32avos de final.

Salta es sede de la Copa Argentina desde 2011, año en que se reeditó el torneo, por decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien apostó al torneo desde sus inicios por tratarse de una competencia federal.

Venta de entradas

La venta de entradas para el partido entre Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín por la Copa Argentina se realizará el mismo día del encuentro, en el stand de Autoentrada en el Alto NOA Shopping de 10 a 18 y en las boleterías del estadio Martearena, de 18 a 21. Los precios: Popular $ 180, Preferencial $ 230 y Platea $ 280.

Mañana habrá venta de entradas por ventanilla en Tucumán, para los hinchas de Atlético.

Acceso de personas con discapacidad

Las personas con discapacidad que quieran presenciar el partido entre Atlético Tucumán y Sarmiento (J) deberán presentar fotocopia del CUD (Certificado Único de Discapacidad) y del DNI en la Secretaría de Deportes, Entre Ríos 1.550. La documentación se recibirá únicamente mañana, de 10 a 13.