El gobernador de Salta aumentará su exposición después de los comicios de octubre para posicionarse de cara a 2019

“Cristina es el pasado, el Gobierno es el presente y nosotros somos el futuro”. La utilización del plural engloba a una enorme cantidad de dirigentes peronistas que comenzaron a trabajar pensando en un tiempo nuevo. La contundente definición se escapó de la boca de un colaborador de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, quien tiene una decisión tomada: quiere liderar el peronismo y ser candidato a presidente en 2019.

El objetivo de máxima del mandatario provincial es lejano. Además, para poder colgarse el cartel de candidato deberá conseguir apoyo en las filas del peronismo. La tarea es difícil. La histórica fuerza política está fraccionada. La muestra más contundente de esa división es el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner, Florencio Randazzo y Sergio Massa se dividen una inmensa cantidad de votos peronistas. Esa fractura no ha hecho otra cosa que beneficiar a los candidatos del gobierno nacional y en el interior del peronismo no quieren que vuelva a suceder lo mismo dentro de dos años.

Está decidido a arrancar un proyecto nuevo con el objetivo de ser candidato a presidente en el 2019. Sea o no candidata Cristina

Urtubey está decidido a formar parte de la renovación del peronismo. Siente que es el momento de construir una nueva estructura, desde donde se genere una alternativa viable para competir con el candidato de Cambiemos en el 2019. Tiene en claro que la discusión renovadora incluirá a varios dirigentes del país, pero que son pocos los que tienen perfil para poder liderar el PJ. Él siente que es uno de ellos y está dispuesto a dar la pelea.

El gobernador salteño cree que la mejor forma que tiene el peronismo para reorganizarse es con una PASO amplia, en la que compitan todos aquellos que tengan aspiraciones presidenciales. Además, entiende que para enfrentar al oficialismo, el PJ tendrá que aliarse con otras fuerzas políticas y hacer un frente amplio. Si no, según interpreta, les será muy difícil volver a ser gobierno.

La idea de una gran primaria es la misma que tiene Florencio Randazzo, otro de los nombres propios que tendrá un lugar destacado en la discusión por la renovación partidaria. Pero no es el único punto en el que coinciden. Ambos creen que será difícil que Cristina Kirchner, la dirigente con mayor respaldo popular en la Provincia, decida participar. No lo hizo en el 2017, no lo hará en el 2019. Así lo analizan a la distancia y con la carga sobre sus espaldas de un vinculo tenso con la ex jefa de Estado.

“Está decidido a arrancar un proyecto nuevo con el objetivo de ser candidato a presidente en el 2019. Lo va a hacer sea o no sea Cristina candidata”, le explicó a Infobae un dirigente que mantiene conversaciones frecuentes con el gobernador. La decisión está tomada, aunque el propio Urtubey prefiera aumentar su exposición después de las elecciones de octubre. Ahora es el momento de concentrarse en Salta y asegurar la victoria en su tierra natal.

El presente del mandatario salteño es una de las respuestas que argumentan su objetivo a futuro. Cumple su tercer mandato como gobernador y ya no tiene posibilidades de ser reelegido. Después de ocupar el cargo más alto en su provincia, lo único que le queda es ser candidato a presidente. Por eso, después de los comicios, le dará inicio a un nuevo tiempo político. Comenzará a recorrer con más frecuencia las diferentes provincias del país y se mostrará activo en la discusión del PJ. En su entorno se repite la palabra “moderación” con frecuencia. Buscan tener los pies sobre la tierra, en un momento donde los llamados de dirigentes bonaerenses comenzaron a llegar a los celulares salteños con mayor asiduidad.

Urtubey es uno de los dirigentes que pretende que los gobernadores peronistas estén alineados. Es decir, que se muevan en bloque y que mantenga un vínculo fluido durante un debate que, según creen, comenzará antes del 10 de diciembre, día en que se renueven las dos cámaras del Congreso.

La mayoría de los gobernadores peronistas, entre los que se encuentra el salteño, trabajan a la distancia para generar bloques nuevos en el Congreso. Les dan vía libre a los diputados que les responden para poder tejer alianzas en Buenos Aires. La intención es generar un interbloque amplio en la Cámara baja que contenga a los diputados peronistas que están alejados del kirchnerismo. La idea comenzó a tomar volumen en las últimas semanas, donde en los pasillos del peronismo se habla más del futuro que del presente. Aún así, los mandatarios no darán demasiadas señales públicas hasta que no pasen los comicios y tengan todos los resultados sobre la mesa.

El gobernador salteño tiene en claro que la renovación partidaria generará discusiones internas y rispideces. Es parte del juego. Por eso está dispuesto a limar asperezas, negociar y competir. Sus claras intenciones ya lo ubican en un lugar dentro del mapa del peronismo nacional. Luego de las elecciones, levantará más el perfil y hará públicas esas intenciones.

Urtubey planeó dos apariciones públicas antes de las elecciones de octubre. La primera ya la concretó. El 25 de septiembre viajó a Corrientes para respaldar la candidatura a gobernador de Camau Espínola.

El próximo viaje será a Ushuaia, Tierra del Fuego. Se trasladará hasta el final de la Argentina para respaldar la gestión de la gobernadora Rosana Bertone y a sus candidatos. Después de las elecciones, dará inicio a un nuevo tiempo en su vida política. Una etapa en donde intentará mostrarse como la mejor alternativa para liderar el peronismo.

Infobae