El candidato a concejal del Frente Plural cruzó al intendente Gustavo Sáenz, tras conocerse un video en el que se lo ve condicionando ayuda social a cambio de apoyo. “Es muy preocupante que un intendente utilice la necesidad de la gente para conseguir votos”, dijo.

El candidato a concejal por la ciudad de Salta del Frente Plural, Matías Assennato, se refirió al polémico video, que circula por las redes sociales, en el que presuntamente se lo puede ver al intendente Gustavo Sáenz en campaña, condicionando ayuda a cambio de votos y tareas proselitistas. Para Assennato lo que sucedió es “lamentable” y le pidió al intendente que pida disculpas a toda la sociedad y que se comprometa a que no vuelva a suceder un episodio como ese.

En diálogo con FM Dinamo, el candidato a concejal señaló que es “muy preocupante que un intendente utilice la necesidad de la gente para conseguir tres votos más. Mucho se criticó al kirchnerismo pero acá se hace lo mismo: se apela al clientelismo para conseguir un beneficio político. Eso es lo que hace Gustavo Sáenz. No podemos permitir que estas cosas sigan sucediendo”.

Y agregó: “No es posible que la máxima autoridad del municipio siga llevando estas prácticas que marcan la visión que tiene este personaje sobre la política. Es una lástima que para él, la política sea una compra de voluntades. Eso debe cambiar y debemos lograr que el Concejo Deliberante pueda controlar este tipo de cosas”.

Assennato puntualizó: “Acá el dato es que él iba a dar un bolsón a cambio de un voto a su espacio. Está utilizando los recursos del Estado para hacer campaña, porque esos bolsones son ayuda de la Cooperadora asistencial. Eso es inaceptable”, dijo.

El dirigente del Frente Plural, espacio que se encuentra dentro de Unidad y Renovación, señaló que le gustaría escucharlo a Sáenz “pidiendo disculpas a toda la ciudadanía. Incluso a los que no lo votaron”. Y añadió: “Quienes no lo votaron también se merecen la tranquilidad de que el intendente está gestionando para todos y no solo para los que lo votaron o le llevan un voto más”.

Por otro parte el candidato a concejal cuestionó que, por orden del Ejecutivo municipal, “pusieron 117 millones de la Cooperadora en plazo fijo que deben ser utilizados para situaciones de emergencias y a los sectores más vulnerables. Hay mucho dinero en un banco y no sabemos para qué porque para mucha gente la necesidad está hoy”, indicó.

Para Assennato, “hay que dotar de mayor institucionalidad al Concejo Deliberante para que estas cosas no vuelvan a suceder. Hay muchas cosas que no se están discutiendo en Salta, como la planificación urbana, que es fundamental. No se discute la participación ciudadana en la ejecución de las obras que se consiguen con el pago de los impuestos. Queremos que los vecinos decidan cuales son las obras que quieren para su barrio y que ellos mismos la controlen”, finalizó.