UNO DE LOS FUNDADORES DE OLODUM EN SALTA.

PACOTE DO PELO DARÁ EL TALLER DE BATUCADA EN EL 7° ENCUENTRO DE BATUCADAS que se llevara a cabo el día domingo 8 de octubre desde las 15 hs. en el Parque del Bicentenario.

TALLER DE CAPACITACION EN EL 7° ENCUENTRO DE BATUCADAS

* Taller de Samba Reggae y charla sobre la historia del género musical e historia personal a cargo Pacote do Pelo (fundador y profesor de ¨ESCOLA OLODUM¨ y director musical de “Tambores e Cores” de Salvador de Bahía, Brasil).

(OLODUM es la escuela de percusión ubicada en Salvador de Bahía (Brasil) referente máximo del estilo Samba Reggae fundada en 1978).

*Taller de Samba Reggae: formación de bloques, afinaciones y acústica de los tambores de batucada, función y ejecución de cada tambor, toques grupales de batucada con llamada, cortes, variaciones y cierres, a cargo Ezequiel Szuterman (Director Musical de la Escola CAFUNFO de Buenos Aires, Argentina).

EL ENCUENTRO DE BATUCADAS

Desde hace 9 años, es organizado por la Escuela Comunitaria de Percusión CheKumPá! con la intención de fortalecer los lazos socio-afectivos que se vienen generando a partir de los encuentros anteriores y posibilitar herramientas de enseñanza y aprendizaje e intercambio de experiencias a más de un centenar de niños, jóvenes y adultos que integran los grupos artísticos denominados Batucadas.

Es un espacio para encontrarse, compartir y trasmitir la alegría del género musical Samba Reggae – Afro Brasilero, entre otros ritmos. Los bloques de percusión participantes vienen a conocerse o re-encontrarse, mostrar lo que hacen o como fueron creciendo a lo largo de los encuentros y seguir formándose en la ejecución musical de los tambores bahianos.

En cada Encuentro, los grupos de batucadas participantes, realizan una puesta en escena, se dictan talleres de formación y se hace un cierre con un festival musical.

La séptima edición del encuentro de batucadas, se llevara a cabo en el parque bicentenario, ya que al margen de que sea dirigido principalmente a los grupos de batucadas, en esta ocasión pretendemos acercarle a un mayor número de personas la oportunidad de acercarse a disfrutar del evento y a participar de los talleres que serán brindados por dos referentes importantes del género musical a nivel internacional y nacional. Es decir, que todos aquellos que se vean atraídos por tocar un tambor podrán hacerlo durante el dictado de los talleres grupales.

Para el cierre del encuentro, participaran diferentes músicos y bandas locales que fusionaran sus estilos musicales a los tambores del Samba Reggae.

Olodum es un grupo cultural con base en la ciudad de Salvador de Bahía, la capital del estado de Bahía, Brasil. Como actividades culturales propone actividades en su mayor parte en torno a la música; también ofrece producciones de teatro danza afro, canto, coro, informática cultural, y actividades musicales para niños. Fundado en 1979, sus objetivos declarados son combatir el racismo, fomentar la autoestima y el orgullo entre los afro-brasileños, y pelear por los derechos civiles de todos los grupos marginales.1​

Olodum cuenta con un amplio reconocimiento por haber desarrollado el estilo musical conocido como samba-reggae y por su activa participación en el Carnaval de Brasil todos los años. Neguinho do Samba, fundador de la Escuela de Percusión de Olodum, ha creado una mezcla del ritmo tradicional de samba (música) brasileña con el merengue (género musical), la salsa (género musical), y el reggae para el Carnaval de Brasil de 1986. Este ritmo se ha hecho conocido como samba-reggae. La banda de actuaciones de Olodum ha publicado álbumes propios y sus temas han sido interpretados en grabaciones de estrellas de la música brasileña, por ejemplo Daniela Mercury e Ivete Sangalo,.

En el año 1992, el cantante, compositor y percusionista Carlinhos Brown, junto a 11 músicos de la banda Olodum, los músicos de jazz Wayne Shorter, Herbie Hancock, Bernie Worrell y Henry Threadgill y lo producción de Bill Laswell, editan el disco Bahia Black, Ritual Beating System, luego en 1995, Olodum participa de el segundo video musical del sencillo de Michael Jackson, “They Don’t Care About Us” (No les importamos); el original, “Prison version” fue prohibido en la mayoría de las emisoras musicales por sus escenas violentas. Se hicieron ligeros cambios en la música para que cuadrase con el estilo de percusión de Olodum. La “versión Olodum” (título extraoficial) de la canción se ha vuelto más conocida que la versión original del álbum.[cita requerida] Olodum también ya había participado en el álbum de Paul Simon The Rhythm of the Saints (“El ritmo de los santos”) en 1990. La canción Estrada da Paixao, de su álbum Filhos do Sol, ha sido versionada por el grupo británico Pet Shop Boys en su álbum Bilingual de 1996.

Olodum cuenta con 12 albumes de estudio y 2 albumes en vivo. Su último hit ha sido la participación en el tema oficial del Mundial de Fútbol 2014, We are One (Ole Ola).