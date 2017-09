La actividad fue organizada por Infobae y reunió al Ministro del Interior de la Nación, los gobernadores de Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego; ministros del PEN y empresarios.

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó hoy, en Buenos Aires, en un seminario “Economías Regionales hacia el 2018” organizado por Infobae con el objetivo que gobernadores, junto a empresarios de las distintas provincias del país, explicasen cómo se desarrollarán regionalmente en un país con mayores perspectivas de crecimiento para los próximos años.

El seminario inició con palabras del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y siguió con el panel “Panorama Provincial” en el que expusieron los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; además del ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza Martín Kerchner.

“Hemos tomado una decisión histórica para la Argentina que es poner el acento en lo que nos une, y no en lo que nos desune. En el país, tanto Gobierno nacional, gobernadores y dirigentes de partidos políticos de la oposición, tomamos la decisión de priorizar las cosas que tenemos en común, la mirada común que tenemos sobre determinados temas; y dejamos la fila de las cosas que nos dividen del otro lado y de a poco, en el camino, se van acomodando las cargas”, dijo Urtubey al iniciar su exposición.

El Gobernador resaltó que “el desafío es cómo garantizamos un proceso económico virtuoso que permite invertir, crecer y generar desarrollo productivo en Argentina”.

“Uno de los temas centrales a discutir es cómo vamos rompiendo viejas dialécticas. Durante mucho tiempo fue el campo o la industria y después entramos en esta cuestión exótica de la economía central versus la economía regional”, sostuvo Urtubey y agregó que “es una antigüedad inadmisible tener una Argentina en donde uno de los subsistemas económicos pueda ir en contradicción con el otro. Y que si a uno le va bien, al otro le vaya mal es técnicamente imposible por la dinámica que tiene el sistema económico global hoy”.

El mandatario salteño señaló que otro “gran prejuicio a romper es el sistema de financiamiento externo de sectores económicos en los cuales se sostiene el viejo preconcepto de economías regionales. Sostenemos procesos económicos que no son competitivos castigando la sobre competitividad de aquellos que sí lo son, con una lógica medio extraña de tratar de encontrar justicia y terminamos dañando al que es competitivo”.

“Debemos generar confianza hacia afuera y hacia adentro con medidas estructurales que nos hagan más competitivos desde el sector público y privado que puedan ayudarnos a darnos competitividad”, subrayó el Gobernador.

“En los últimos 60 años en la Argentina, salvo honrosas excepciones, se buscó competitividad en la economía a través de la política monetaria. Entonces, hay que hacer una devaluación de vez en cuando, de manera de acomodar los precios relativos, y caminar. Hoy empezamos a transitar un camino más largo. Tenemos que discutir algunas cosas: logística de transporte, energía, comunicaciones, financiamiento, matriz tributaria, política laboral y formación y capacitación del recurso humano de los argentinos. Todos estos 7 puntos, en el marco de un sistema institucional que permita dar seguridad a los argentinos y a aquellos que quieran invertir en la Argentina”.

Y sobre sus perspectivas para el 2018, precisó: “Yo soy súper optimista y, además, de donde vengo no tengo otra que ser optimista porque, en el NOA y el NEA, tenemos un ingreso per cápita que es menor a la media nacional. Visto de otra manera: somos el doble de pobres que el resto de Argentina; ergo, todo lo que tenemos es para adelante, no para atrás. Peor no nos puede ir, toda cosa que hagamos en la Argentina, toda reforma que hagamos, todo nos viene bien, porque es una oportunidad para crecer”.

El Gobernador insistió con la necesidad de una reforma tributaria remarcando que es “un proceso gradual” y ejemplificó indicando que “si una provincia no recibe Ingresos Brutos no puede existir, ¿de qué van a vivir hasta tanto eso se reemplace? Por eso digo que hay procesos graduales, hay que perder esa sensación de que todo termina mañana o dentro de dos años. La Argentina tiene que animarse a vivir procesos de mediano plazo. Porque el problema nuestro es que siempre discutimos las cosas desde el final y no desde el principio”.

Entonces se refirió a la coparticipación expresando: “Discutamos primero cuál es la base tributaria que puede hacer crecer a la Argentina y después discutamos cómo haremos para distribuir esos recursos que tenemos”.

“En la medida en que nosotros vayamos resolviendo cada uno de estos tramos, empezamos a entender que la competitividad de las economías regionales no depende de a cuánto se estima el dólar el año que viene, porque eso termina atrasando nuestra capacidad de competitividad”, añadió Urtubey.

“Hay que romper el prejuicio que la educación va por un lado y el proceso productivo por el otro”

Otro tema central, según resaltó Juan Manuel Urtubey, es preguntarse si “estamos formando a los chicos y chicas para que estén realmente preparados para el mundo del trabajo que viene, no dentro de 50 años, sino dentro de 15. El sistema educativo debe formar con todas las capacidades sobre procesos económicos y productivos”.

“Si no tenemos un sistema educativo que haga que los chicos de Cuyo puedan formarse con todas las capacidades sobre procesos económicos y productivos donde van a poder seguir el círculo virtuoso de trabajar y desarrollarse en el Cuyo, estamos fabricando emigrantes”, ejemplificó Urtubey.

Y finalizó manifestando: “Si nosotros resolvemos todas las otras cosas que hablamos pero no tenemos una educación en línea con eso, ¿de qué me sirve el proceso productivo, si no es para que se desarrolle la gente?”.