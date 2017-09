El gobernador de Salta encabezó una cena de campaña y exhortó a trabajar fuertemente para recuperar el departamento Capital “No tengo dudas que Adrián Valenzuela va a permitirlo y va a hacer que los vecinos de Salta tengamos el representante que nos merecemos”.

El gobernador Juan Manuel Urtubey compartió una cena con todos los candidatos a cargos nacionales y provinciales de Unidad y Renovación que sirvió para recaudar fondos para afrontar los gastos de campaña de cara a las elecciones generales de octubre. Allí pidió a la dirigencia del Frente un esfuerzo para recuperar el departamento Capital porque en la ciudad “no se resuelven los problemas con un intendente mendicante que va a hacer fila y arrodillarse frente a un funcionario del gobierno nacional”. Además, reiteró que los legisladores nacionales del espacio que conduce “no van a sumarse a ninguna grieta”.

Frente a más de mil dirigentes, Urtubey aseguró que tiene por delante un importante desafío de llevar casa por casa “un mensaje de esperanza”. El gobernador aseguró que forma parte de “un proyecto político que busca ser una herramienta transformadora y liberadora de aquellos que menos tienen, porque a pesar de lo mucho que se hizo no pudimos obtener los resultados esperados”.

El líder de Unidad y Renovación reconoció a todos los que encabezaron listas y compitieron en las PASO por estar presente en la cena. “El sistema electoral y la voluntad ciudadana colocaron a cada uno en el lugar que el pueblo decidió”, resaltó y exhortó a trabajar fuertemente para recuperar el departamento Capital. “No tengo dudas que Adrián Valenzuela va a permitirlo y va a hacer que los vecinos de Salta tengamos el representante que nos merecemos”.

Urtubey agregó que el proyecto político que conduce “no puede presentarse como una opción conservadora que busca mantener una posición de poder, nosotros nos jugamos todo, todos los días. No vamos por más, dejamos todo y vamos por todo”.

En ese sentido pidió el acompañamiento a todos los concejales del espacio para llevar adelante “una elección histórica” porque en la ciudad de Salta no resuelven los problemas con un intendente que se escapa de la realidad, no resuelve sus problemas con un intendente mendicante que va a hacer fila y arrodillarse frente a un funcionario del Gobierno nacional”. Y añadió: “Nuestra ciudad necesita de hombres y mujeres con dignidad para enfrentar los desafíos que hay por delante y en este espacio están los hombres y mujeres que lo van a hacer”.

Por otro lado, señaló que los legisladores nacionales de Unidad y Renovación “no van a sumarse a ninguna grieta, sino que van a ser la voz de aquellos que no la tienen en Buenos Aires, no van a construir un proyecto político nacional sino que van para garantizar que el intendente de Santa Victoria pueda hacer las obras de aguas, para que todos los intendentes tengan herramientas para trabajar, para que podamos dar respuestas a la gente en cada uno de los rincones de Salta. Ellos no saben de poder y peleas de los porteños, ellos van a pelear por Salta”.

Para Urtubey “hoy tenemos la oportunidad de engrandecer este proyecto político que está cambiando la historia de la provincia para poder decir desde acá que no alcanza con la realidad que nos toca vivir a los argentinos, que necesitamos más. Y más no es volver atrás, sino ir hacia adelante”.

Por último, dijo: “Sabemos que podemos vivir mejor y eso no depende de la limosna de nadie porque nosotros somos un pueblo que se construyó con la sangre regada de aquellos que construyeron la nacionalidad desde nuestra amada Salta. Nosotros no vamos a resolver los problemas mendigando a nadie. Lo que necesitamos es garantizar las condiciones para que la Argentina sea de todos y no solo de los porteños. Eso se hace expresándose en un sistema democrático, llenando las urnas de votos de Salta”, finalizó.

Estuvieron presentes en la cena Andrés Zottos, Liliana Guitián y Sonia Escudero, quienes conforman la lista de diputados nacionales, además de Matías Posadas, Lucio Paz Posse, Emanuel Sierra y Alejandro Nieva, quienes compitieron en las PASO en esa categoría. También estuvieron presentes Adrián Valenzuela, candidato a senador por el departamento Capital, los candidatos de las seis listas de diputados provinciales del frente y dirigentes y candidatos de todos los departamentos de la provincia.