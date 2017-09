La programación para este mes incluye obras de teatro, títeres, talleres de danzas y formación actoral.

Para mayor difusión de sus actividades y con el interés de que espectadores e interesados tengan información concreta y de más fácil acceso, la Comunidad Teatral Salta presenta cronograma de septiembre.

Programación

Jueves 21 de septiembre, 22hs. Obra: A MIS 50 ME LLAMARON… CONTINÚA. Grupo: “Taller de Teatro Sensaciones”. Una invitación a Sentir, Reflexionar y Reír. Sala: Fundación Salta – Gral Güemes 434. Actores: Claudia Mendía, Peri Naharro, Natalia Pagano, Luz Larraux, Adriana Maidana. Facebook e Instagram: Taller de Teatro Sensaciones.

Viernes 22 de septiembre, 22hs. Obra: A MIS 50 ME LLAMARON… CONTINÚA. Grupo: “Taller de Teatro Sensaciones”. Una invitación a Sentir, Reflexionar y Reír. Sala: Fundación Salta – Gral Güemes 434. Actores: Claudia Mendía, Peri Naharro, Natalia Pagano, Luz Larraux, Adriana Maidana. Facebook e Instagram: Taller de Teatro Sensaciones.

Sábado 23 de septiembre, 21hs. Obra: HAMLET EL QUE NO SOY. Grupo: “Pascal Green de Holanda”. Unipersonal. Sala: La Ventolera- O’Higgins 585. Entrada: $100.

Sábado 23 de septiembre, 22hs. Obra: A MIS 50 ME LLAMARON… CONTINÚA. Grupo: “Taller de Teatro Sensaciones”. Una invitación a Sentir, Reflexionar y Reír. Sala: Fundación Salta – Gral Güemes 434. Actores: Claudia Mendía, Peri Naharro, Natalia Pagano, Luz Larraux, Adriana Maidana. Facebook e Instagram: Taller de Teatro Sensaciones.

Domingo 24 de septiembre, 17hs. Obra: CHIKITÓN. Grupo: “Títere Mimo Teatro de Colombia”. Títeres de mesa para chicos. Sala: La Ventolera- O’Higgins 585. Entrada: $100.

Viernes 29 de septiembre, 22hs. Obra: VELADA DE CUENTOS MÚSICA Y SONIDOS ANDINOS. Grupo: “Nino Mirones de Perú”. Cuenta Cuentos. Sala: La Ventolera- O’Higgins 585. Entrada: $100.

Sábado 30 de septiembre, 17hs. Obra: DE MONSTRUOS FUEGOS Y OTROS DIOSES. Grupo: “Nino Mirones de Perú”. Cuentos de la Tradición Oral Andina. Sala: La Ventolera- O’Higgins 585. Entrada: $100.

Sábado 30 de septiembre, 21hs. Obra: HAMLET EL QUE NO SOY. Grupo: “Pascal Green de Holanda”. Unipersonal. Sala: La Ventolera- O’Higgins 585. Entrada: $100.

Talleres

Lunes y viernes de 11 a 13hs. Taller de títeres. Construcción, manipulación, técnica vocal, actuación. Casa del Bicentenario – Independencia 910. Docente: Liliana Castro.

Lunes de 15 a 17hs. Los palitos no son basura. Laboratorio creativo para niños de 5 a 12 años. No excluyente. Construcción de títeres ecológicos. Docentes: Ceci VerdeAgua y Nati Avendañio. Facebook: Los palitos no son basura.

Lunes de 16 a 17:30hs. Taller de Teatro para niños de 6 a10 años. Docente: Maitena Lance. Escuela Tai (Alvarado 2047). Jugamos, nos divertimos, actuamos.

Lunes de 19 a 21hs. Taller de Comedia Musical para niños. Taller de Teatro Sensaciones (Mitre 1328) Tel. 4225528/Celular: 155019360. Aprender a actuar para crecer y mejorar tu relación con el mundo. Dirección general: Claudia Mendía. Facebook: Taller de Teatro Sensaciones.

Lunes y miércoles de 21 a 22:30hs. (Pellegrini 732) Contacto: 3875838426.

Lunes y miércoles de 14 a 15:30hs. Taller de Danza Clásica para Adultos. Docente: Alma Canobbio. Estudio Numen (Aniceto Latorre 72).

Lunes y miércoles de 19 a 20:30hs. Taller de Danza Contemporánea para adultos. Docente: Alma Canobbio. Estudio Numen (Aniceto Latorre 72).

Lunes y jueves de 16 a 18hs. Taller de Formación Actoral para jóvenes y adultos. Taller de Teatro Sensaciones (Mitre 1328). Tel. 4225528/Celular: 155019360. Aprender a actuar para crecer y mejorar tu relación con el mundo. Facebook: Taller de Teatro Sensaciones.

Lunes y viernes de 9 a 11hs. Taller de teatro para niños de 8 a 12 años. Docente: Liliana Castro. Casa del Bicentenario (Independencia 910) Hacemos teatro jugando. @expansioncultural

Lunes y Viernes de 16:30 a 18hs. Taller de Danza Contemporánea para Adolescentes y Adultos. Práctica de danza contemporánea para iniciantes. Desde soportes técnicos e interpretativos. Estudio Iván Barrientos – Pellegrini 732. Comparte: Exequiel Ramos.

Martes de 19 a 21h. Taller de Formación Actoral para niños. Taller de Teatro Sensaciones (Mitre 1328). Tel. 4225528/Celular: 155019360. Aprender a actuar para crecer y mejorar tu relación con el mundo. Dirección general: Claudia Mendía. Facebook: Taller de Teatro Sensaciones.

Martes de 20 a 22hs. Taller de Mimo para jóvenes y adultos con o sin experiencia. Docente: Nicolás Obregón. Duración: 2 meses. Costo: $400 mensual. Informes: 3875050640.

Miércoles, de 17 a 20hs. Taller de Teatro para jóvenes y adultos. Bravissimo Talleres de Teatro. Sala A. Pontussi (Rivadavia 453) Impro, Técnicas, Trabajo Corporal, Análisis de textos. Dirección Gral. Maitena Lance. Face: Bravissimo Talleres de Teatro.

Miércoles, de 18:30 a 20:30hs. Taller de Narración Oral “El Ovillo”. Coordinadora: Georgina Parpagnoli. Para entrenar la Narración de Cuentos. La Ventolera- O’Higgins 585

Miércoles y viernes, de 18.30 a 20.30hs. Taller de Formación Actoral para adolescentes. Taller de Teatro Sensaciones (Mitre 1328). Tel. 4225528/Celular: 155019360. Aprender a actuar para crecer y mejorar tu relación con el mundo. Dirección general: Claudia Mendía. Facebook: Taller de Teatro Sensaciones.

Miércoles y viernes, de 16 a 18hs. Taller de Formación Actoral para jóvenes y adultos. Taller de Teatro Sensaciones (Mitre 1328). Tel. 4225528/Celular: 155019360. Aprender a actuar para crecer y mejorar tu relación con el mundo. Dirección general: Claudia Mendía. Facebook: Taller de Teatro Sensaciones.

Jueves 20, a 22hs. Taller de Teatro para jóvenes y adultos. Docente: Nicolás Obregón. La Ventolera O’Higgins 585 Costo: $350 mensual.

Viernes de 21.30 a 23.30h. Taller de Formación Actoral para jóvenes y adultos. Taller de Teatro Sensaciones (Mitre 1328). Tel. 4225528/Celular: 155019360. Aprender a actuar para crecer y mejorar tu relación con el mundo. Facebook: Taller de Teatro Sensaciones.

Sábados de 16 a 17hs. Taller de teatro para niños. (Pellegrini 732) Contacto: 3875838426.

Sábados de 17 a 18hs. Taller de teatro para adolescentes. (Pellegrini 732) Contacto: 3875838426.