El ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, indicó que Andrés Zottos y Liliana Guitián defenderán en el Congreso los intereses de Salta y únicamente plantearán las necesidades de la provincia. “El deber de nuestros candidatos será gestionar obras y políticas públicas”.

“No se trata de darle al Presidente o a la expresidenta un diputado más. Se trata de que los salteños estén representados por sus diputados en el Congreso y de plantear en Buenos Aires lo que necesita la provincia y no lo que necesita un referente nacional”. El ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez reiteró que el compromiso de Andrés Zottos y Liliana Guitián, candidatos del Frente Unidad y Renovación, es defender los intereses de Salta.

Rodríguez hizo hincapié en que el Gobierno provincial entiende la política como una herramienta de transformación y de igualdad para mejorar las condiciones de vida de todos, sin exclusiones. “El deber de nuestros candidatos será gestionar obras y políticas públicas que sean útiles para todos. El compromiso se traducirá en hechos”.

El titular del Ministerio de Gobierno puso como reaseguro “lo mucho ha cambiado Salta desde que Juan Manuel Urtubey asumió como gobernador”, tanto que “hoy no hay dos Saltas, hoy no se niega la realidad, hoy no hay salteños de segunda. Enfrentamos problemas y necesidades de frente, movidos por convicciones profundas. Eso nos enseñó el Gobernador”.

En octubre próximo los salteños elegirán diputados nacionales, diputados provinciales, senadores provinciales y concejales municipales, quienes los representarán en el Congreso, Legislatura y Concejos Deliberantes. “Todos los que compitieron en las Paso por nuestro Frente están juntos y unidos por Salta. Para ellos no hay nada más importante que los salteños”.

Sobre esto, el ministro Rodríguez lanzó: “Queremos saber cuál es la posición de nuestros adversarios políticos sobre los $ 55.000 millones que exige Buenos Aires, recursos que perderían Salta y otras provincias. Nosotros decimos claramente que no, ellos no. Será porque trabajamos por el bien de los salteños y no por el bien de referentes nacionales.

El funcionario volvió sobre la inacción del Plan Belgrano, desde que fue lanzado hace dos años: “No queremos que se nos nombre beneficiarios de lo que no existe, ya van dos años de frustraciones”.

Rodríguez hizo hincapié en la transformación política que se vive en Salta desde que se eliminó la vieja práctica de cambiar votos por bolsones y de obligar a la gente a votar al oficialismo por miedo o por promesas falsas. Recordó que en Salta se sacaron los intermediarios y que eso se logró finalmente con el sistema de boleta única electrónica.

“Pareciera que hay gente de afuera que sigue utilizando esos métodos para presionar a los salteños. Ellos sugieren ‘si gano te va bien y si pierdo te va mal´. Los salteños no nos dejamos extorsionar. Desde los años del general Güemes ponemos el pecho por la Patria, aún en soledad. Nuestros derechos no dependen de la voluntad de nadie, dependen de que sepamos defenderlos”, puntualizó.