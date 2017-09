Restan solo días para que los fanáticos del basquetból puedan deleitarse con la máxima división del básquet argentino en la ciudad. Los Infernales de Salta Basket recibirán al mítico Atenas de Córdoba el miércoles 20 de septiembre en el Estadio Delmi, en el marco del Súper 20 organizado por la Asociación de Clubes (AdC). Para que el disfrute sea completo, desde la dirigencia de la franquicia salteña largaron la promoción de dos (2) Abonos Infernales para la temporada 2017/2018.

El lanzamiento de los Abonos para ver a Los Infernales en La Liga tiene como objetivo acercar a los salteños a un evento deportivo de primer nivel. Quienes accedan a la compra de cualquier de los dos pack disponibles podrán acceder al sector de las Plateas Centrales. Una inmejorable oportunidad para apoyar el único representante provincial en la competencia más importante del país en materia de básquet.

Los Abonos se podrán adquirir ingresando vía Internet a la página www.autoentrada.com o también en el Alto NOA Shopping de nuestra ciudad. Hay que tener en cuenta que los Abonos 1 y/o 2 no incluyen los partidos de postemporada (playoffs).

Abono 1:

Súper 20 $450 (Platea Central)

Para el Súper 20, que se disputará entre el 20 de septiembre y el 19 de noviembre, el público podrá disfrutar de los partidos de local con Los Infernales salteños ubicados en el Grupo ‘B‘ junto a Quimsa y Olímpico de Santiago del Estero, y el glorioso Atenas e Instituto de Córdoba.

Abono 2:

Súper 20 + La Liga Temporada 2017/2018 = $2.300 (Platea Central)

Con este segundo combo el público no solo disfrutará del inicio de la temporada de la máxima división del básquet nacional junto al Súper 20, sino también tendrá la oportunidad de asegurarse los boletos para la próxima temporada de La Liga, el certamen mayor del básquet argentino. Un total de 23 partidos, entre los 4 del S20 y 19 en temporada regular de La Liga, para deleitarse con el show del básquet nacional. Imperdible!!!

El valor de las entradas para los partidos sin abonos es de:

Populares = $70

Plateas laterales = $100

Plateas centrales = $150

Fixture para el Súper 20:

Miércoles 20/9: Salta Basket vs Atenas

Martes 26/9: Salta Basket vs Olímpico

Viernes 29/9: Atenas vs Salta Basket

Domingo 1/10: Instituto vs Salta Basket

Jueves 5/10: Salta Basket vs Quimsa

Martes 10/10: Olímpico vs Salta Basket

Jueves 12/10: Quimsa vs Salta Basket

Viernes 20/10: Salta Basket vs Instituto

Cabe destacar que el Fixture para la temporada 2017/2018 de La Liga todavía no se dio a conocer.