El pueblo de Atocha se prepara para caminar en el tiempo del Milagro Salteño, hacia la Catedral Basílica de Salta en su VIIº Peregrinación, con las imágenes del Cristo Gaucho Peregrino del Milagro, Virgen Gaucha Peregrina del Milagro, Nuestra Señora de Atocha y la imagen Gaucha Peregrina de Nuestra Señora del Atocha. Custodiados y acompañados por los niños y jóvenes con sus bombos de la academia de danzas folclóricas “El Pretal de Güemes” del Bº San Rafael. En el camino se sumarán otras academias de folclore, bailarines, bombistos, cajas, violines, músicos, instituciones y peregrinos. Todos unidos por la fe y la tradición.

INVITACIÓN LIBRE Y ABIERTA: en este espacio para la cultura, la tradición y el folclore en el Milagro Salteño, se invita a participar a toda la ciudadanía, en especial a las personas que tengan un bombo en su casa y quieran sumarse a esta manifestación de fe.

PROGRAMA

– Comunidades peregrinas: Pueblo de Atocha, La Ciénega, Bº San Rafael, La Lonja I, II, III y IV, Nueva Esperanza, La Verbena, Bº Solís Pizarro y Bº Santa Lucía.

– Peregrinación: 14 de septiembre de 2017

– Concentración y partida: 6:30 am en la Capilla de Atocha (se solicita a los caminantes y bombistos que hagan lo posible de llegar hasta Atocha para la salida). En el camino se acompañará con sendos ritmos de misachicos y folclóricos.

– Recorrido: Atocha (por la ruta provincial 99 S – ex camino de Atocha), Bº San Rafael, La Verbena, Bº Solís Pizarro, Bº Santa Lucía, calle Olavarría, calle San Luis. Parada en Plaza Gurruchaga a las 10:00 am. Descanso y concentración de los Niños Bombistos. Luego continúa hasta calle Buenos Aires y Plaza 9 de Julio.

– Llegada a la Catedral Basílica: a las 12:30.

– Participación: este año se prevé que participarán 2.000 personas aproximadamente que llegarán acompañados en la ocasión por más de 100 bombos. Y como es tradicional para las fiestas patronales, los niños y los peregrinos se presentarán ataviados con poncho salteño y vestimenta tradicional de gaucho y paisana.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La idea de peregrinar desde la localidad de Atocha hasta la Catedral Basílica de Salta para veneral al Señor y Virgen del Milagro, Patronos tutelares de la Provincia, surgió cuando el Lic. Ernesto Moreira obsequia una imagen de la Virgen del Milagro a Sofía Lera Barraza, quien le comenta que en conjunción con la Biblioteca Popular Juan Moreira, el árabe gaucho, se podría organizar una peregrinación.

Sofía Lera Barraza hace extensiva esta inquietud a toda su familia. Inmediatamente sus padres acogen la idea con total predisposición y en una reunión llevada a cabo en su domicilio se decide hacerla realidad.

Para esta reunión invitaron a varios vecinos de la villa, entre ellos a la familia Figueroa Tolaba quienes decidieron donar la imagen del Señor del Milagro para este acto de fe. Providencialmente, la sra. Margarita Tolaba de Figueroa estuvo a cargo de la peregrinación del Hospital del Milagro a la Catedral durante más de 20 años y, como ya está por jubilarse, decidió retirarse para dar lugar a otra persona. Entonces comprendió que el Señor quería que continuara trabajando para Él, pero ahora desde la localidad tradicionalista de Atocha.

Custodios de la peregrinación

Cuando se comenzó con la difusión de la peregrinación en la localidad, el Sr. Luis Corimayo y su señora, Soledad Tilca, directores de la academia “El Pretal de Güemes”, decidieron sumarse a este acto de fe y ofrendaron al Señor y Virgen del Milagro un acompañamiento de honor con bombos legüeros a ritmo de misachico. Así se constituyeron en custodio de la peregrinación.

La localidad tradicionalista de Atocha peregrina unida

Los organizadores no sólo se limitaron a la villa, sino también a otros barrios de la localidad. A la primera peregrinación se sumaron vecinos de los barrios San Rafael, Hernán Figueroa Reyes, posteriormente La Lonja I, II y III, Buena Esperanza I y II, Pueblo, Buen Clima y 450 Viviendas.

En la primera ocasión, también participaron las localidades de la Ciénega, La Verbena y barrios de la zona oeste de la ciudad de Salta, que piadosamente enfervorizados esperaban sobre la ruta a los peregrinos de la Villa Atocha para unirse a ello rumbo a la Catedral.

La imagen del Cristo Gaucho Peregrino del Milagro

Fue donado gentilmente por la familia Figueroa Tolaba. La imagen es de parafina y se le adosó una faja gaucha salteña y un sombrero típico de los gauchos norteños. Ambos ornamentos fueron realizados por la señora Carmen Mamaní.

La familia Figueroa Tolaba donó también las andas tanto para la imagen del Cristo Gaucho Peregrino del Milagro como para la Virgen Gaucha Peregrina, realizadas por el mismo sr. Raúl Figueroa. La señora Margarita de Figueroa donó también el estandarte con la inscripción “Atocha peregrina al Milagro”.

La imagen de la Virgen Gaucha Peregrina del Milagro

Esta imagen perteneció a la señora Dina Alvarado, vecina de la villa; ella se la obsequió al Lic. Moreira quien decidió regalarla a Sofía Aldana Lera Barraza y de esta manera la familia se convirtió en custodia de la imagen.

La estatua mide unos 35 cms de alto, es de yeso y de una sola pieza. La familia Lera Barraza le obsequió el esplendor corona y luna de plata; y la señora Carmen Mamaní, prima de una vecina de la villa, la vistió con el poncho salteño.

Imagen Gaucha Peregrina de Nuestra Señora de Atocha

La familia Rodríguez Moreira participa desde el año 2000 en el Rosario de la Aurora que se realiza todos los años durante el novenario de la fiesta patronal. No se contaba con una réplica de la imagen titular que pueda ser transportada con facilidad por las calles del pueblo. En el año 2004, esta familia decide mandar a grabar en cuero una imagen de Nuestra Señora de Atocha, trabajo que se le encargó a un vecino de la villa. El cuero fue donado por el cr. Julio Moreno Ovalle, propietario de la única curtiembre de la localidad. Los arreglos florales y reacondicionamiento de la imagen los realiza el sr. Jorge Santo todos los años.

En el año 2005, en la misa del segundo Domingo de diciembre (establecido para celebrar todos los años la fiesta patronal), el pbro. Lic. Raúl Fleckstein la bendijo oficialmente con el nombre de “Virgen Gaucha Peregrina de Atocha” y destacó la originalidad del trabajo artesanal ya que esta imagen, expresó: “representa la cultura gaucha de la localidad tradicionalista de Atocha”.

El 14 de septiembre de 2014 al cumplirse el décimo aniversario de la imagen y la cuarta peregrinación de “Atocha al Milagro” es solemnemente coronada en el atrio de la Catedral Basílica con una aureola de nueve estrellas (en representación del 9 de diciembre cuando fue encontrada). Coronas imperiales para ella y para el Niño Jesús, una medialuna a sus pies. Todo tallado en plata fina; el cuero con la imagen de la Virgen de Atocha pende de un estandarte revestido con flores. En la parte superior, lucen siete herraduras plateadas que representan los siete dones del Espíritu Santo y una faja gaucha con los colores de la bandera argentina. En la parte inferior, una rasta plateada, dos ángeles arrodillados que la veneran y una faja gaucha con los colores de la bandera de Salta. Todos los elementos que la adornan remiten a la cultura gaucha del lugar de la provincia y del país.

La Virgen Gaucha de Atocha preside todos los años las principales fiesta cívicas y religiosas de la localidad como la del 9 de Julio, fiesta patronal, peregrinación a la Catedral Basílica y otras. La imagen es celosamente custodiada en la Biblioteca Juan Moreira, el árabe gaucho, que funciona en la propiedad de la familia Rodríguez Moreira.

Autorizaciones oficiales

Concluida la reunión se decidió informar a las autoridades eclesiásticas sobre la idea concebida. Entonces la señora Carina Barraza de Lera y el lic. Ernesto Moreira comunican al Pbro. José Carlos Aguilera, párroco del Bº Santa Lucía (ya que el titular de la Vicaría Madre de los Pobres, pbro. Pablo Romero se encontraba enfermo) la inquietud de concretar esta manifestación de amor y fe a los Patronos de Salta. Quien con total predisposición los alienta a llevarla a cabo y designa a la señora Lucía Mendez como interlocutora ante el Arzobispado de Salta para realizar las gestiones pertinentes y contar así con la autorización oficial de la peregrinación. La señora Lucía Méndez con toda buena voluntad invitó a la señora Carina Barraza de Lera y al Lic. Ernesto Moreira a participar de las reuniones en la Curia. Allí se le asignó a las localidades de Atocha, La Ciénega, La Verbena y barrios del oeste de la ciudad de Salta, la fecha y hora de arribo de los peregrinos a la Catedral Basílica: 14 de septiembre a las 12:00 todos los años al Señor y Virgen del Milagro así lo permiten.

Comisión organizadora

Está compuesta de la siguiente manera: familias fundadoras y familias asociadas. Las primeras son las que iniciaron esta peregrinación y las segundas son la que se sumaron a partir del 2012 hasta el presente.

Oración y penitencia

Con piedad y recogimiento se camina lentamente concentrados en el rezo meditado de los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos del Santo Rosario. Se continúa con la contemplación de las estaciones del Santo Vía Crucis y si el tiempo lo permite, se concluye con la consideración de los siete recuerdos que se rezan para el día de la entronización de las imágenes.