A través de este programa, el Banco promueve el ingreso en carreras universitarias afines al negocio financiero, de jóvenes con recursos limitados seleccionados por sus esfuerzos y méritos.

En el marco del Día de la Solidaridad, Banco Galicia reconoció el compromiso y el esfuerzo de 16 becados universitarios graduados del programa “Potenciamos tu Talento” así como también a las Organizaciones Sociales aliadas y a los líderes de aquellas áreas del Banco que participan del programa.

A través de “Potenciamos tu Talento”, Banco Galicia otorga becas universitarias a jóvenes de entre 17 y 23 años que cuentan con escasos recursos económicos para continuar sus estudios y que poseen un alto potencial. Se implementa en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil de diferentes puntos del país y la beca no sólo contempla un estipendio económico, sino también una tutoría personalizada y la posibilidad de participar de distintos programas de promoción laboral, como el de Prácticas Profesionales y Experiencia Galicia para agregar valor a su formación profesional.

A lo largo de los 10 años de este programa, el Banco brindó 371 becas en más de 29 Universidades públicas para jóvenes que provienen de 12 provincias de Argentina. Constanza Gorleri; Gerente de Sustentabilidad de la entidad financiera, remarcó durante el encuentro que “los jóvenes del percentil más pobre de la Argentina abandonan dos veces y medio más que los jóvenes del percentil más alto, además, sabemos que los estudiantes universitarios primera generación tiene el doble de probabilidad de abandonar respecto de aquellos cuya madre o padre son graduados universitarios y

también sabemos que el abandono es mayor para el primer año de la carrera que en el resto de los años. Por eso trabajamos juntos con dedicación, con ganas y mucho profesionalismo y por eso también celebramos que los participantes del programa tienen mejores índices de retención, disminuyen el abandono e incrementan la graduación”.

Fabián Kon, Gerente General de Banco Galicia, señaló que “sin esfuerzos no hay resultados. Hoy vemos muchos chicos en Argentina, no sólo chicos que no tienen posibilidades, sino algunos que sí las tienen pero que no están dispuestos a hacer el esfuerzo que se requiere para poder tener un título universitario. Cuando hablamos de estudios de grado, no se trata de tener un mayor ingreso o mejor nivel de vida. Hablamos de profesionales que van a poder trabajar en las cosas que los van a gratificar para siempre. Hay que persistir, esto significa tener los objetivos claros, tener disciplina, determinación, construir una vida para sentirse pleno y es abrir las puertas del futuro”.

Por su parte, Rafael Bergés; Gerente de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, señaló que el Banco incorpora cerca de 1.000 personas por año y que en las entrevistas suelen decirle que “hay personas que fueron exitosas, que armaron empresas o que hicieron cosas sin haberse recibido de una carrera. Entonces nos preguntan si realmente vale la pena estudiar. Yo les digo que sí vale la pena estudiar. Estos 16 jóvenes profesionales nos lo demuestran. No necesariamente para saber hacer una cuenta o para saber hacer un balance, sino porque se aprenden muchas otras cosas.

Se aprende de los compañeros, a relacionarse, a pensar, a procesar, a estar con otros y eso vale muchísimo. Nosotros en el Galicia más que buscar un 10 en las notas lo que nos importa es si la persona aprendió a relacionarse, a tener inteligencia emocional, a compartir, a conocerse, a conocer de los otros y desde ahí empezar a trabajar en equipo, empezar a formar lazos, redes”.

La inversión social de Banco Galicia se articula en tres ejes: Salud, Promoción Laboral y Educación. En este sentido, Potenciamos tu Talento se inscribe dentro de éste último y se lleva adelante en articulación con las siguientes Organizaciones Sociales: Fundación Forge, Fundación Agrupar, Fundación Marista, Fundación Brazos Abiertos, Liga Solidaria, Fundación Anpuy, Futuros Profesionales Integrar, Fundación Reciduca, Asociación Demos, Fundación Germinare, Mujeres 2000, Asociación Reinventar, Fonbec, Fundación León y Asociación Grupo Puentes.

Además con este Programa, Banco Galicia expande su contribución con el desarrollo y crecimiento integral de la comunidad, fortaleciendo las alianzas y vínculos estratégicos y aportando al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. En particular con el Objetivo número 4: “Educación de Calidad”, que busca garantizar que se promuevan oportunidades de aprendizaje para todos.