Invitados por los representantes de Americas Society and Council of the Americas el senador nacional por Salta Rodolfo Urtubey disertará hoy, a las 12:00 horas, en el Seminario Internacional que se llevará a cabo en el Alvear Palace Hotel.

Rodolfo Urtubey estará en el panel, que tratará sobre la Agenda Legislativa en la Argentina, Perspectivas Económicas y Políticas.

Lo acompañaran en dicho panel el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, el diputado nacional Luciano Laspina y como moderadora Julia Pomares del CIPPEC.

Cabe resaltar que este será el decimocuarto año consecutivo que se realiza esta conferencia que congrega a una audiencia de más de mil personas, compuesta por miembros de la comunidad de negocios local e internacional, funcionarios de gobierno, académicos y representantes de los medios de comunicación.